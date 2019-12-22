شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان: موافق على جميع مطالب الحراك ولن اعتذر عن تشكيل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسان دياب رئيس الوزراء اللبنانى، المكلف على موافقته على جميع مطالب الحراك مضيفا لن اعتذر عن تشكيل الحكومة الجديدة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى فى بيروت.

وقال رئيس الوزراء اللبنانى المكلف الدكتور حسان دياب ، إنه سيعمل على تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (تكنوقراط) المستقلين، تضم نحو 20 وزيرا، مشيرا إلى أنه لم تُطلب منه أو توضع عليه أية شروط من القوى السياسية داخل مجلس النواب.

وأكد دياب - فى مؤتمر صحفى عقده من داخل المجلس النيابى مساء اليوم فى ختام المشاورات النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة الجديدة - أنه وجد تجاوبا كبيرا من جميع النواب والكتل النيابية التى التقاها اليوم ، مضيفا: "من يشكل الحكومة هو رئيسها، ولن اعتذر عن عدم التأليف الحكومي".

Advertisements