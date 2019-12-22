شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحبط هجوما لمليشيا الحوثى جنوبى الحديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدت قوات الجيش اليمنى، اليوم السبت، هجوما لمليشيا الحوثي، المتمردة المدعومة من إيران، جنوبى محافظة الحديدة، غربى البلاد.
وأفاد الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) بأن مجموعة كبيرة من عناصر المليشيا الحوثية حاولت التقدم باتجاه مديرية حيس، بالتزامن مع قصفها لمواقع داخل المديرية.
واستهدفت قوات الجيش مجموعة المليشيا، وأفشلت محاولتها، بعد تكبيدها قتلى وجرحى فى صفوفها.
إلى ذلك وصل إلى مستشفيات مدينة الحديدة وصنعاء 80 قتيلا وجريحا حوثيا بينهم قيادات، لقوا مصرعهم وأصيبوا أثناء محاولات تسلل فاشلة لهم فى محافظة الحديدة، خلال الأيام الماضية.
وتواصل مليشيا الحوثى المتمردة، استهداف مواقع الجيش اليمنى فى محافظة الحديدة، فى الوقت الذى تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.
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