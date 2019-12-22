كاريكاتير صحيفة عراقية.. المتظاهرون متمسكون بمطالبهم فى ساحة التحرير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة المدى العراقية، كاريكاتيرا يكشف عن مطالب المتظاهرين فى ساحة التحرير بالعراق، وهى حل البرلمان وتغيير الحكومة وحل مفاوضية الانتخابات واجراء انتخابات مبكرة وتعديل الدستور . وأن الحكومة التوافقية فى العراق، هى الحل الأمثل لإخماد بحور الدم وحراك الشارع وعودة الهدوء للبلاد، منذ اندلاع الاحتجاجات أول أكتوبر الماضى.

كاريكاتير صحيفة المدى العراقية

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