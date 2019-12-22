شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: إصابة 5 مدنيين اثر انفجار عبوتين ناسفتين فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم السبت، بأن خمسة مدنيين أصيبوا اثر انفجار عبوتين ناسفتين فى العاصمة بغداد.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المصدر - الذى لم تسمه - القول إن "عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم داخل دراجة نارية ضمن مدينة الشعلة؛ مما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح مختلفة".

وأضاف المصدر أن عبوة ناسفة أخرى كانت موضوعة داخل دراجة نارية انفجرت مساء اليوم ضمن منطقة البياع جنوبى بغداد؛ مما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة.