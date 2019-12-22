شكرا لقرائتكم خبر عن الملحقية الثقافية السعودية فى القاهرة تقيم احتفالا بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية مصر العربية بالتعاون مع مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للغة العربية باليوم العالمي للغة العربية في ندوة عقدتها تحت شعار "اللغة العربية والذكاء الاصطناعي".
حضر الندوة عدد من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في اللغة العربية، ونوقشت خلالها العديد من الموضوعات المتعلقة بالقضايا المعاصرة للغة العربية، إضافة إلى تسليط الضوء على استخدامات الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة العربية ونشرها لتفتح الأفق للتعاون بين الدارسين في هذا المجال والتخصصات الأخرى.
وفي ختام الندوة كرَّمت الملحقية الثقافية ومركز الملك عبدالعزيز الجهات المشاركة، وثمّنت جهودهم في تفعيل الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية 2019.
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