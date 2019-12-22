شكرا لقرائتكم خبر عن غدا .. الرئيس الجزائرى يفتتح معرض الإنتاج الوطنى فى أول نشاط رسمى له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر التلفزيون الجزائري الرسمي أن الرئيس عبد المجيد تبون، سيشهد غدا ، الأحد ، معرض الإنتاج الوطني بأرض المعارض بقصر الصنوبر البحري.

ويعد هذا هو أول نشاط رسمي للرئيس تبون عقب أدائه اليمين الدستورية لتولي مهام منصبه يوم الخميس الماضي.

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وفاز تبون بالانتخابات الرئاسية الجزائرية التي جرت في 12 ديسمبر الماضي بعد حصوله على نسبة 58.13%.