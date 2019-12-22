شكرا لقرائتكم خبر عن غدا .. الرئيس الجزائرى يفتتح معرض الإنتاج الوطنى فى أول نشاط رسمى له والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر التلفزيون الجزائري الرسمي أن الرئيس عبد المجيد تبون، سيشهد غدا ، الأحد ، معرض الإنتاج الوطني بأرض المعارض بقصر الصنوبر البحري.
ويعد هذا هو أول نشاط رسمي للرئيس تبون عقب أدائه اليمين الدستورية لتولي مهام منصبه يوم الخميس الماضي.
وفاز تبون بالانتخابات الرئاسية الجزائرية التي جرت في 12 ديسمبر الماضي بعد حصوله على نسبة 58.13%.
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