شكرا لقرائتكم خبر عن سمير جعجع: حكومة من التكنوقراط المستقلين سياسيا وحدها قادرة على إنقاذ لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، عدم مشاركة الحزب فى الحكومة الجديدة التى يتم العمل على تأليفها، مشيرا إلى أن نجاح الحكومة المرتقبة يتطلب أن تتشكل من الاختصاصيين "تكنوقراط" المستقلين عن الأحزاب والقوى السياسية، حتى تستطيع إيقاف التدهور المالى والاقتصادى الحاد الذى يشهده لبنان وتنفيذ عملية إنقاذية وإصلاحات واسعة.

جاء ذلك فى تصريحات للصحفيين أدلى بها جعجع، اليوم السبت، عقب لقاء عقده مع مساعد وزير الخارجية الأمريكى للشئون السياسية السفير ديفيد هيل الذى يزور لبنان حاليا.

وقال جعجع: "لا نريد أى حصة فى هذه الحكومة وليس لدينا أسماء وزارية نريد اقتراحها، وأقصى تمنياتنا أن يحذو بقية السياسيين حذونا"، مشيرا إلى أن لبنان أصبح فى حاجة ماسة إلى تصرفات جديدة مغايرة من الطبقة السياسية القائمة، وأن يتم تشكيل حكومة جديدة وفقا لأسس جديدة بشكل كلى.

Advertisements

وأضاف جعجع: "رأينا قرارات الأحزاب السياسية فى الحكومة المستقيلة إلى أين أوصلتنا، وبالتالى إذا ما أتينا بوزراء اختصاصيين يرتبطون بهذه الأحزاب فقرارات هؤلاء ستعود لإيصالنا إلى النتيجة ذاتها، ونحن لسنا فى صدد موقف أيدولوجى أو مبدئى، وإنما توصلنا إلى النتيجة بضرورة أن تكون الحكومة الجديدة من الاختصاصيين المستقلين انطلاقا من التجربة العملية للحكومة السابقة".

وأشار إلى أن لبنان يحتاج سريعا إلى تدفقات مالية فورية، وأن هذه التدفقات لن تقوم بها الدول العربية والغربية إذا لم تكن الحكومة الجديدة موضع ثقة، لاسيما فى ضوء "التجارب السيئة" بعدم تجاوب لبنان والإيفاء بتعهداته مع المجتمع الدولى فى السابق فى شأن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.