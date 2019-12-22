شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تؤكد على أهمية توحيد الصف الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف فى موسكو ، اليوم السبت ، مع نبيل أبو ردينة نائب رئيس الوزراء الفلسطينى الانتخابات العامة فى الأراضى الفلسطينية، والوضع فى الشرق الأوسط.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية أوردته قناة " روسيا اليوم" الإخبارية أنه "خلال اللقاء الذى حضره السفير الفلسطينى فى موسكو عبد الحفيظ نوفل، جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول التسوية الشرق أوسطية والعلاقات بين الأطراف الفلسطينية وتم التأكيد على ضرورة عودة الوحدة الوطنية الفلسطينية بأسرع وقت بالاستناد لأرضية منظمة التحرير الفلسطينية".

وأضاف البيان:"رحب الجانب الروسى بالاستعداد الذى أكدته جميع القوى السياسية الفلسطينية للمشاركة فى الانتخابات العامة فى الأراضى الفلسطينية".