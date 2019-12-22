شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الجزائرية: تدمير مخبأ للإرهابيين شمال شرقى البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن تدمير مخبأ للجماعات الإرهابية بولاية "سكيكدة" شمال شرقى البلاد.
وقالت الوزارة، فى بيان لها، اليوم السبت: "إنه فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، كشفت ودمرت قوات الجيش أمس الجمعة، إثر عملية بحث وتفتيش بواد أونين بمنطقة بولخراشف بولاية سكيكدة مخبأ للإرهابيين يحتوى على مواد غذائية وأغراض أخرى".
وأضاف البيان أن عناصر الدرك الوطنى "تابع للجيش" وحرس الحدود ضبطت 10 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بولايات عين تيموشنت "شمال غرب" وغرداية "وسط" وسوق أهراس "شمال شرق".
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