شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اللبنانى: لبنان فى العناية الفائقة ويحتاج لتضافر كل الجهود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب، إن لبنان في العناية الفائقة ويحتاج إلى كل الجهود من القوى السياسية، و لقاءاتي مع القوى السياسية كانت جيدة وإيجابية.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أنه مستقل ويريد حل مشاكل لبنان، ونحتاج فى لبنان إلى حكومة اختصاصيين ومستقلين، وأسعى إلى حل الأزمة الحالية فى البلاد بمساعدة جميع الأطراف اللبنانية.

وتابع: إننا نتمسك بحكومة اختصاصيين تعمل على حل الأزمة اللبنانية، ولن أعتذر عن تشكيل الحكومة، وسأجتمع مع ممثلين من الحراك اعتبارا من الغد وللاستماع إلى أفكارهم وتشكيل الحكومة اللبنانية لن يطول. وأوضح أننا نريد حكومة لبنانية مصغرة من 20 وزيرا.