شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوري ينجح فى تدمير سيارة مفخخه يقودها انتحاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت وحدة من الجيش السوري من تدمير عربة مفخخة يقودها انتحاري قبل وصولها إلى هدفها بريف إدلب الجنوبي الشرقي بسوريا .وفق موقع " سبوتنيك "

رصدت وحدة استطلاع في الجيش السوري عربة يقودها انتحاري أثناء محاولتها الوصول إلى نقاط الجيش السوري بالقرب من بلدة الرفة التي سيطرت عليها وحدات من الجيش السوري ليل امس، وتعاملت معها على الفور حيث قام عناصر من الجيش السوري بالتعامل مع العربة عبر عدة وسائط نارية، ما أدى لانفجارها محدثة دويا هائلا في المنطقة قبل وصولها الى هدفها، دون تسجيل أي أضرار تذكرحيث تم الاعلان أنه يوم أمس الجمعة نحو 300 مسلح حاولوا التقدم باتجاه بلدة سنجار واصطدموا بخطوط دفاع الجيش السوري في محافظة إدلب.

Advertisements

وأسفر هجوم المسلحين في محافظة إدلب عن مقتل 17 عسكريا سوريا وإصابة 42 آخرين، ومقتل وإصابة نحو 200 من المسلحين.