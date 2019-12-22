قدم: صلاح أول لاعب عربي ومصري يتوّج بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية

محمد يونس/ الخليج 365
توّج المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، السبت، بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي أقيمت في قطر.
وانتزع ليفربول اللقب بعدما تغلب على فلامينغو البرازيلي بهدف دون رد في المباراة النهائية للبطولة العالمية.
بذلك، أصبح صلاح أول لاعب مصري يعانق كأس العالم للأندية، وكذلك أول لاعب عربي ومصري يفوز بجائزة أفضل لاعب في العرس العالمي.
وحصد برونو هنريكي لاعب فلامينغو البرازيلي جائزة ثاني أفضل لاعب بعدما سجل هدفًا وصنع آخر في البطولة.
كما تعد هذه هي البطولة الثالثة التي يتوّج بها صلاح مع ليفربول، الذي انضم لصفوفه في صيف عام 2017 قادمًا من روما الإيطالي، بعدما فاز مع الفريق الإنجليزي ببطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي في عام 2019.
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