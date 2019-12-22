قدم: ليفربول الإنجليزي يتوّج بمونديال الأندية لأول مرة بفوز على فلامينغو البرازيلي

محمد يونس/ الخليج 365

توّج فريق ليفربول الإنجليزي، السبت، بلقب بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.

وتغلب ليفربول على نظيره فلامينغو البرازيلي بهدف دون رد في المباراة النهائية للبطولة العالمية التي أقيمت بقطر.

بذلك، أصبح ليفربول ثاني فريق إنجليزي يتوّج بكأس العالم للأندية بعدما سبقه مانشستر يونايتد في عام 2008.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي ليفربول، حيث أضاع البرازيلي روبيرتو فيرمينيو فرصة التقدم في الدقيقة الثانية عندما انفرد بالحارس البرازيلي سددها قوية لخارج المرمى.

بعدها شعر لاعبو فلامينغو بخطورة الموقف فبادلوا المنافس الهجمات وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة للتسجيل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

Advertisements

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث مال أداء فلامينغو للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

قابله هجومًا مكثفًا من جانب لاعبي ليفربول معتمدين على الثلاثي السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح والبرازيلي فيرمينيو.

وأضاع لاعبو ليفربول أكثر من فرصة للتسجيل لينتهي الشوط الثاني بالتعادل السلبي.

ولجأ الفريقان لشوطين إضافيين، لينخفض الأداء البدني من جانب لاعبي فلامينغو، ونجح ليفربول في استغلال ذلك بتسجيله للهدف الأول عن طريق فيرمينيو في الدقيقة 99.

وفشلت جميع محاولات فلامينغو في إدراك التعادل، ليخرج ليفربول فائزًا باللقب العالمي.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.