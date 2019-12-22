البرهان يقر بحق ضحايا دارفور في اللجوء إلى «الجنائية الدولية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن

أقر رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، بحق ضحايا الحرب في دارفور في اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة الرئيس المعزول عمر البشير، ورهن تسليمه بعجز القضاء السوداني عن محاسبته على الجرائم التي ارتكبها. وقال البرهان، خلال لقائه وفداً من النازحين بالقصر الرئاسي، «لن نتردد في البحث عن آخر مكان يمكن أن تحقق فيه العدالة لضحايا الحرب حال عجز القضاء عن تحقيقها داخل السودان». وأضاف «اذا نحن عجزنا عن تحقيق العدالة لأهلنا (في دارفور).

فلهم الحق أن يطالبوا بتحقيق هذه العدالة في أي مكان آخر (يرونه) ونحن ملزمون بتحقيق حقهم». وأشار البرهان إلى ضرورة إشراك النازحين في مفاوضات السلام، التي تُجري جولتها الثالثة هذه الأيام بجوبا. وتعهد بالعمل على إلحاق كل الحركات المسلحة بركب السلام. كما حث على رجوع النازحين واللاجئين لمناطقهم ووعد بأن تعمل الدولة على توفير العيش الكريم لهم.

وجدد التزام الوفد الحكومي بالعمل على تحقيق مطالبهم في مفاوضات السلام الجارية في جوبا مع الحركات المسلحة.

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وطالب البرهان بالاعتراف بالأخطاء التي أُرتكبت في إقليم دارفور، دون أن يحدد الجهة التي ارتكبتها، في وقت أقر بالظلم الذي وقع عليها. وقال يجب أن نعتذر لبعضنا ونحل أزمتنا حتى لا يحمل أي شخص سلاحاً ضد الآخر.

وقال مدير الإدارة العامة لمعسكرات النازحين بإقليم دارفور، صالح عيسى أبكر، إنهم جاهزون للدخول في المفاوضات من أجل ضمان معالجة قضاياهم، ووصف الاتفاقات التي وقعتها حركات مسلحة مع نظام الرئيس المعزول بالسلام الجزئي لعدم شموله على قضايا النازحين.

من جانب آخر، كشفت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش مايو الماضي، عن إنشاء موقع آمن في الشبكة العنكبوتية يمكن للأفراد والمنظمات الدخول إليه، والحصول على الأورنيك المعد لتحديد شكل الاتصال الذي يطلبه الشاهد، والمعلومة المتوفرة للشخص أو المنظمة.

الى ذلك، رحب السودان بالقرار الأمريكي القاضي بسحب اسمه من لائحتها السوداء المتعلقة بالدول التي تثير القلق على مستوى الحريات الدينية وحرية المعتقد. وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح في تصريح صحفي إن القرار مستحق لافتاً الى أن الحكومة الانتقالية بدأت بإعادة السودان في مجال الحريات الدينية لحقبة ما قبل عام 1989 من تنوع وتعايش ديني.

وأكد مفرح أنه لا يوجد حجر على الحريات الدينية لأحد أو جماعة مضيفاً «سنعمل على صيانة حرية الاعتقاد والفكر والعبادة والتعبير».