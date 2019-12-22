تحقيق «الجنائية» يلاحق «إسرائيل» في 100 دولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”، وكالات

توالت ردود الفعل الفلسطينية والعربية المرحبة بعزم المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم الاحتلال «الإسرائيلي»، فيما عارضت واشنطن «بحزم» أي «تحرك» للجنائية ضد «إسرائيل».

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إنه أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع دعوى قضائية في المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مسؤولين «إسرائيليين». وقال في كلمة تعليقاً على إعلان المحكمة الجنائية، فتح تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية: «هذا يوم تاريخي والآن أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية».

وتحدث الرئيس الفلسطيني، في جلسة للمجلس الثوري لحركة «فتح» في رام الله، عن خلفيات انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأشار: «تعلمون أننا في عام 2011، قررنا أن نذهب للحصول على عضوية الأمم المتحدة، وذهبنا إلى مجلس الأمن وكانت هناك معارضات شديدة جدا لنا، بأنه لا يجوز لنا الانضمام وأن نكون أعضاء في الأمم المتحدة، ودخلنا في حرب شعواء، مع أمريكا بالذات التي مارست علينا ضغوطاً هائلة من أجل ألا نذهب».

وتابع: «لكننا قررنا وصممنا أن نخطو هذه الخطوة إلى النهاية، وذهبنا إلى مجلس الأمن وألقينا كلمة، وطالبنا بأن نكون أعضاء كاملي العضوية في الأمم المتحدة، إلا أننا فشلنا بسبب الفيتو الأمريكي». وأضاف: «اعتبروا أن هذا الأمر قد انتهى، ولن نعاود الكرة مرة أخرى للحصول سواء على عضوية كاملة أو مراقب، لكننا بعد أن فشلنا في الحصول على عضو كامل ذهبنا لنحصل على عضو مراقب، فاسْتُهزِئ بنا من قبل البعض، وقالوا ما قيمة هذه العضوية، ولماذا نذهب ولا حاجة لنا أن نذهب، وذهبنا للجمعية العامة وحصلنا على عضو مراقب في الأمم المتحدة بتصويت 138 عضواً معترفين بفلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة».

وتابع: «هذه العضوية تتيح لنا أن نحصل على عضوية 520 منظمة دولية، وهذا هو ما كان يخيف الولايات المتحدة، لأنها لا تريدنا أن نحصل على عضوية هذه المنظمات، وقررت أمريكا أنه إذا ذهبنا إلى عضوية أي منظمة من هذه المنظمات وحصلنا عليها فإنها ستخرج منها».

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وأكمل الرئيس الفلسطيني: «ذهبنا لعضوية المحكمة الجنائية الدولية، وبصراحة كانت ضربة عنيفة لأنه معروف إذا ذهبنا إلى هذه المنظمة فإن أي فلسطيني يتضرر من الإسرائيليين يستطيع أن يذهب لهذه المحكمة، وبالفعل ذهبنا في 2015 وحققنا مرادنا بالحصول على هذه العضوية، ومنذ ذلك التاريخ نسعى من أجل البدء بالتحقيق، وقدمنا وثائق، وقلت أكثر من مرة كل إنسان فلسطيني يستطيع أن يرفع قضية». وأضاف: «هذا اليوم هو يوم عظيم لأننا حققنا فيه ما نريد».

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية «يشكل انحيازاً للعدل والحقيقة، وسنقوم بكل جهد قانوني ممكن لمحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية».

ورحبت الجامعة العربية، بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، مشيرة إلى أن مثل هذا القرار يعد خطوة نوعية مهمة تعبر عن إرادة المجتمع الدولي لوقف جرائم الاحتلال ومحاسبته. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي، إن القرار يمثل نقلة مهمة تعبر عن إرادة المجتمع الدولي الذي كثيراً ما أدان هذه الجرائم، مطالبا بوقفها والتحقيق فيها، ومساءلة سلطة الاحتلال عنها.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة «تعارض بحزم» أي تحرك للمحكمة الجنائية الدولية ضد «إسرائيل». وقال: إن المدعية فاتو بنسودة «طلبت من قضاة المحكمة الجنائية الدولية تأكيد أن اختصاص المحكمة يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية و(قطاع) غزة».

وأضاف بومبيو: «نعارض بحزم هذا الأمر وأي تحرك آخر يسعى لاستهداف إسرائيل بطريقة غير منصفة». وأضاف «لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، ولهذا هم ليسوا مؤهلين للحصول على عضوية كاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما فيها محكمة الجنائية الدولية».

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