شكرا لقرائتكم خبر عن معركة طرابلس تتسع إلى سرت وترهونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس السبت، أنه أحبط محاولة تسلل لميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق على منطقة الداوون شرقي مدينة ترهونة. وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أنه «نتيجة يأسها وتخبطها والخسائر التي منيت بها بسبب استهداف المواقع العسكرية في مصراتة مؤخرا أوعزت حكومة الوفاق لبعض ميليشياتها في المدينة بالهجوم على منطقة الداوون شرق ترهونة والذي تم دحره ببعض القدرات الذاتية للمدينة وحدها».

وأضاف «أن هذا الهجوم الذي مني بالفشل دلالة على أن حكومة الوفاق لا تحكمها مبادئ ولا مصالح وطنية وهي على استعداد أن تزهق أرواح الشباب خاصة أبناء مصراتة في مغامراتها الفاشلة وتقديراتها الخاطئة وتصرفاتها الطائشة التي تنم عن عدم اهتمام قيادات الميليشيات بالمهلة التي وجهتها القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية لهذه الميليشيات».

وشدد على أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تُجدد التزامها لمدينة مصراتة بمهلة ال3 أيام التي تنتهي الساعة 12 مساءً اليوم الأحد دون تجديدها أو تمديدها، وذلك حرصاً منها على سلامة سكان ومرافق مصراتة، وأملاً منها في أن يتغلب أعيان وحكماء المدينة على المتطرفين الذين يقودون مدينتهم وليبيا للدمار والخراب والقتل.

ودعت القيادة العامة عموم أبناء الشعب الليبي إلى عدم متابعة منصات الإعلام والأخبار لتنظيم الإخوان الإرهابي التي فقدت ولا تزال تفقد مصداقيتها نتيجة كذبها وتضليلها المتواصل للرأي العام، مشيرة إلى أن مزاعم احتلال وسيطرة ميليشيات حكومة الوفاق على وسط مدينة ترهونة ما هو إلا دليل على ذلك.

وأوضحت أن «الحقيقة اتضحت بعد ذلك للعالم في أنهم لم يتجاوزوا في أعمالهم الإجرامية إلا محاولة تهديد منطقة الداوون شرق ترهونة، حيث تم هروبهم بمجرد تحرك بعض وحدات اللواء التاسع البطل لمواجهتهم ثم بعد ذلك تمت ملاحقتهم براً وجواً واستهدافهم حتى تجاوزوا في فرارهم مدينة مسلاتة التي انطلقوا منها بعد قتل أعداد كبيرة منهم».

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يأتي هذا فيما أوردت وسائل إعلام ليبية بأن قوات الجيش استهدفت بضربات جوية مواقع لمسلحي الوفاق جنوب غرب مدينة مسلاتة، تزامناً مع غارات على مقر كتيبة الدرع شمال مدينة زليتن. وأعلنت قناة «ليبيا» على «تويتر» أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي استهدف مواقع كتائب «الوفاق» بمعسكر ماجر جنوب مدينة زليتن. كما أعلن الجيش الليبي سيطرته على منطقة البركات بضواحي مسَلّاتة، وشن غارات على مركبات مسلحة انسحبت من مدينة ترهونة.

وأمهل الجيش الوطني الليبي، صباح الجمعة، ميليشيات مصراتة 3 أيام لسحب مقاتليها من طرابلس وسرت، وذلك في إطار معركة تحرير قلب العاصمة التي أعلنها قائد الجيش المشير خليفة حفتر قبل أيام. وتكتسب ترهونة الواقعة جنوب شرق طرابلس أهمية استراتيجية بسبب قربها للعاصمة، وتعدادها السكاني الذي يقارب المليون نسمة إضافة لكونها أكبر المدن المؤيدة للجيش الليبي في عمليته لتطهير طرابلس.

وحقق الجيش الليبي العديد من التقدم في مناطق متفرقة بالعاصمة الليبية طرابلس أبرزها التقدم في مشروع الهضبة، وأصبحت قوات الجيش قرب قلب العاصمة التي تفصلها عنها مسافات متفاوتة ما بين 2 إلى 12 كيلومترا من المحاور المختلفة، وفق تصريحات العميد خالد المحجوب مدير المركز الإعلامي لعمليات الجيش الليبي.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، من جانب آخر، أن استهداف سلاح الجو مواقع الإرهابيين بمنطقة بوهدامي بمحيط مدينة سرت أسفر عن مقتل 19 عنصراً من الميليشيات الإرهابية، من بينهم 11 إرهابياً يحملون الجنسية السورية.

وسبق أن أعلنت كتيبة تابعة للجيش الوطني الليبي العثور على وثائق تثبت وجود إرهابيين سوريين يقاتلون في صفوف ميليشيات طرابلس وصلوا من تركيا، بدعم من حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج. (وكالات)