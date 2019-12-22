ترامب يحتفل بإعلان «قوة الفضاء»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأول الجمعة، بإقرار «قوة الفضاء»، لتصبح الفرع السادس للقوات المسلحة، لتبدأ مهمتها في بسط الهيمنة الأمريكية على الفضاء، بعدما تحول إلى ساحة حرب كاملة، في مواجهة تزايد التهديد التكنولوجي الروسي والصيني، في وقت نفت فيه وزارة الدفاع، تقارير صحفية شككت في القدرة على كسب الحرب في أفغانستان.

ووقع ترامب قانوناً واسعاً حول الميزانية لعام 2020 يتضمن التوجهات العسكرية الكبرى، وبينها إنشاء قوة للفضاء، تنضم للقوات المسلحة، بعد سلاح البر وسلاح الجو والبحرية ومشاة البحرية وحرس الحدود.. وقال الرئيس خلال حفل خصص للإعلان عن البرنامج، إن «الفضاء هو جبهة الحرب الجديدة في العالم». وأضاف «هذا شيء لا يصدق. إنها خطوة كبيرة»، واصفاً هذه المبادرة بأنها «تاريخية».

وتواجه الهيمنة الأمريكية في الفضاء تهديداً من جانب روسيا والصين اللتين طورتا قدراتهما التكنولوجية. وتتراوح التهديدات من التشويش على الاتصالات والأقمار الاصطناعية لنظام تحديد المواقع، إلى استهداف قمر اصطناعي بصاروخ أرض-جو، وهو ما اختبرته الصين بنجاح في عام 2007، وفقاً للبنتاجون. وستوضع قوة الفضاء تحت سلطة وزيرة سلاح الجو، ويقودها رئيس العمليات الفضائية الذي سيخضع مباشرة لوزير الدفاع.

وقالت وزيرة القوات الجوية باربرا باريت، إن القوة الفضائية ستضم في البداية 16 ألفاً من العسكريين والمدنيين المسؤولين عن العمليات المتعلقة بالفضاء داخل سلاح الجو. ويقود القوة الجنرال جاي ريموند، الذي يقود حالياً «سبايسكوم».

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وأضافت باريت خلال مؤتمر صحفي، إن الهدف هو دمج العسكريين والمدنيين المسؤولين عن الفضاء بشكل تدريجي في القوة، بعدما كانوا في السابق يعملون في الجيش والبحرية. وأنشأ ترامب بالفعل في أغسطس/آب الماضي، قيادة عسكرية للفضاء تحت اسم «سبايس كوم»، أصبحت القيادة العسكرية ال11 للبنتاجون.

من جهة اخرى نفت وزارة الدفاع ، تقارير صحفية شككت في القدرة على كسب الحرب في أفغانستان، مؤكدة أنها لم تخدع الكونجرس أو الشعب، بخصوص تحقيق تقدم في الحرب، وذلك بعد نشر صحيفة «واشنطن بوست» تحقيقاً واسعاً أشار إلى الفشل في دحر «طالبان»، رغم سنوات الحرب الطويلة، ووجود حوالي 13 ألف عسكري يخوضون غمارها.

ورفض وزير الدفاع مارك إسبر، ورئيس الأركان الجنرال مارك مايلي ما ورد في تحقيق «واشنطن بوست» الذي اعتمدت فيه على وثائق رسمية تعرف باسم «وثائق أفغانستان»، تؤكد أن المسؤولين الأمريكيين يعلنون منذ العام 2002، تحقيقهم تقدماً في مواجهة المتمردين في أفغانستان، ويعترفون في جلساتهم الخاصة بعكس ذلك. وقال إسبر في مؤتمر صحفي: «الأمر كان شفافاً للغاية، وليس كما يبدو أن الحرب تخفي شيئاً ما».

من جهته، صرح الجنرال مايلي في المؤتمر الصحفي نفسه: «أعرف أن هناك حديثاً عن كذب منسق منذ 18 عاماً. أعتقد أنه تفسير سيئ. أعرف أنني مثل كثيرين غيري، قدمت آراء استناداً إلى معلومات بحوزتي»، موضحاً أنها «آراء صادقة لم يكن هدفها خداع الكونجرس، أو الشعب الأمريكي».

ونشرت صحيفة «واشنطن بوست» بدءاً من الأسبوع الماضي ما أسمته «وثائق أفغانستان»، وهي وثائق حكومية داخلية تشير إلى الإخفاق في دحر «طالبان»، وتعزيز الحكومة الأفغانية. وقالت الصحيفة، إن الوثائق «تتناقض مع التصريحات العلنية التي صدرت لفترة طويلة عن الرؤساء الأمريكيين والقادة العسكريين والدبلوماسيين الذين طمأنوا الشعب على مر السنين أنهم يحققون تقدماً في أفغانستان». (أ.ف.ب)