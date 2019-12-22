شكرا لقرائتكم خبر عن برلين وبروكسل ترفضان العقوبات الأمريكية على «نورد ستريم 2» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض الاتحاد الأوروبي وألمانيا، أمس، السبت، العقوبات الأمريكية المفروضة مؤخراً على مشروع خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» الذي يمد الدول الغربية بالغاز الروسي، واعتبرته «تدخلاً في الشؤون الداخلية»، وبينما رأت بروكسل أن القرارات تستهدف شركات أوروبية تنفذ «أعمالاً مشروعة»، اعترضت برلين على ما وصفته ب«عقوبات تتجاوز الحدود»، و«تعدٍ على السيادة».

وقالت موسكو إنها ماضية في تنفيذ المشروع، متهمة واشنطن باتباع «أيديولوجية تعوق التجارة العالمية»، بينما رأت بولندا المشروع أداة لتحقيق الهيمنة العسكرية الروسية.

وجاء الغضب الأوروبي، بعد يوم من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانوناً ينص على فرض عقوبات، بينها تجميد الأصول وقيود على التأشيرات للمشاركين في مشروع خط أنابيب «نورد ستريم 2» الذي يهدف إلى مضاعفة شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا، عبر أنبوب يمر تحت بحر البلطيق.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لنظيره الألماني هايكو ماس، خلال اتصال هاتفي، معارضة واشنطن الشديدة لمشروع خط أنابيب غاز «نورد ستريم 2».

ويسعى الكونجرس الأمريكي إلى منع ما يعتبره اعتماداً متزايداً على الطاقة الروسية. وتستهدف العقوبات الشركات المتعاقدة على مد خط الأنابيب الذي يتوقع أن تصل كلفته إلى 10 مليارات يورو، ومشروعاً روسياً آخر هو «تورك ستريم». وأمام واشنطن 60 يوماً لكشف أسماء الشركات والأفراد المستهدفين فيها.

وفي مؤشر على بدء تأثير العقوبات، علقت شركة «اولسيز» السويسرية نشاطاتها في «نورد ستريم 2» في انتظار توضيحات واشنطن عن تفاصيل العقوبات التي انتقدها مشرعون رأوا أنها تعاقب حلفاء في حلف شمال الأطلسي. وأثارت الخطوة ردود فعل غاضبة من برلين وموسكو وبروكسل، أمس.

وبينما قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن «الاتحاد يعارض من حيث المبدأ فرض عقوبات على شركات أوروبية تمارس أعمالاً مشروعة»، قالت الحكومة الألمانية، إنها ترفض «العقوبات التي تتجاوز الحدود» الأمريكية، موضحة أنها «تؤثر في شركات ألمانية وأوروبية وتشكل تدخلاً في شؤوننا الداخلية».

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وقالت ناطقة باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أولريكي ديمير، في بيان، إن العقوبات «تؤثر في شركات ألمانية وأوروبية وتشكل تدخلاً في شؤوننا الداخلية». وقال نائب ميركل وزير المالية أولاف شولتز، إن العقوبات تعد تعدياً على السيادة.

وأعلنت روسيا تحديها للعقوبات وأنها ماضية في تنفيذ المشروع. واتهمت المتحدثة باسم وزارة خارجيتها، ماريا زاخاروفا، واشنطن باتباع أيديولوجية تعوق التجارة العالمية، مضيفة على صفحتها على «فيسبوك»: «قريباً سيطالبوننا بالتوقف عن التنفس».

لكن الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تشكك في المشروع؛ إذ أعربت أوكرانيا وبولندا وبعض دول البلطيق عن شكوكها.

وقال نائب وزير الخارجية البولندي باويل جابلونسكي: «على الرغم من مشاركة شركات من دول الاتحاد الأوروبي في مشروع نورد ستريم 2، فإن خط الأنابيب هذا لم يكن أبداً أوروبياً، أو مشروعاً للاتحاد الأوروبي». وأضاف: «ولكنه يبقى أداة لتحقيق السياسة الاقتصادية وربما العسكرية الروسية».

وكانت أوكرانيا قلقة من أن خط الأنابيب الجديد سيؤدي إلى إخراجها عن قطاع إمدادات الغاز والسماح لروسيا بتكثيف الضغوط على قضايا أخرى.

وصرح رئيس الوزراء أوليكسي هونشاروك على «تويتر» بأنه يرحب بالعقوبات ضد المشروع «المسيس».

وفي تطور متصل أعلنت شركة «غازبروم» الروسية العملاقة للغاز، السبت، أنها وافقت على دفع 2,9 مليار دولار لشركة الغاز الأوكرانية «نفتوغاز» لإنهاء نزاع طال أمده في المحاكم الدولية.

وتوصلت موسكو وكييف هذا الأسبوع إلى اتفاق بشأن تمديد أمد نقل الغاز الروسي إلى أوروبا. (وكالات)