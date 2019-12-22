«استشاري الشارقة» يجيز مشروع الرد على خطاب الافتتاح



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن أعمال جلسته الثانية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر المشروع المقدم من قبل اللجنة المُشكلة للرد على خطاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة في الجلسة الافتتاحية الأولى للمجلس، وأكد المجلس أنه ناقش قضايا وموضوعات المواطنين مع الجهات الأخرى.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس في مقره بمدينة الشارقة وترأسها علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري، حيث تلا العضو الدكتور محمد أحمد الكوس مقرر اللجنة المشكلة مشروع خطاب الرد.

وصادق المجلس على مشروع الرد على خطاب الافتتاح في جلسته العامة وأكد رئيس المجلس أنه سيتم رفعه إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وأكد المجلس دوره في مناقشة قضايا وموضوعات المواطنين.

وتناول الخطاب رفع أسمى معاني الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة على ما يوليه سموه من اهتمام كبير بالمواطنين والمقيمين ورؤية سموه السديدة بتوفير الاستقرار والعيش الكرام للأسر من خلال توجيهات سموه لتوفير سبل الرخاء بمكرمته في توفير 4400 منحة سكنية والتوجيه بإنجازها خلال عام ونصف العام، ما يعمل على رفع العبء عن كاهل الأسر المواطنة لتأمين المسكن كإحدى أهم الأولويات.

وأكد الخطاب أن نهج حاكم الشارقة فيما وجه به سيمثل دربهم من أجل تعزيز وتطوير إمارة الشارقة في ظل تمتع المجلس بالصلاحيات التي تمكنه من مباشرة أعماله التشريعية والرقابية وإجازته لعشرة من الأعضاء اقتراح مشروع قانون جديد والاسهام في التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات لينعم الجميع بفيض من الراحة والاستقرار.

وتطرق الخطاب إلى عدد من المحاور شملت محور التشريع ومحور الاسكان ومحور التوظيف ومحور الانتخابات مضمنين الخطاب إشادة بدعم الحاكم اللا محدود وحرص سموه على أن يتلمس مواطن العمل الانساني الكبير والمتواصل في إمارة الشارقة من خلال ما يقدمه المجلس الاستشاري من رأي في معاونة سموه والجهاز التنفيذي في حكومة الشارقة لاتخاذ القرار الذي يصب في صالح المجتمع وصولاً إلى حياة كريمة، مؤكدين في الخطاب أن المناقشات ستكون لكافة القضايا والموضوعات المتعلقة بالمواطنين وسيعملون على إيصال أصواتهم إلى الجهات المختصة.