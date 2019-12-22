جمعية الصحفيين تنظم رحلة للمناطق الأثرية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية الملتقي السنوي لأعضائها خلال الفترة من 19 -21 ديسمبر الجاري في منتجع انتركونتيننتال الفجيرة برعاية اتصالات، وشارك في الملتقي 60 من الصحفيين أعضاء الجمعية وأسرهم، بحضور محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين، والدكتور أحمد بن علي نائب أول الرئيس لمجموعة اتصالات، وفضيلة المعيني نائبة رئيس مجلس الإدارة.

شكر الحمادي، حضور فعاليات الملتقى والذي يهدف إلى إعطائهم طاقة إيجابية خروجاً من العمل الصحفي الشاق، وقال إن مجلس الإدارة يسعى لتقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية في إطار مسؤوليتها الاجتماعية وإيماناً منا بدور الصحافة.

وقال الدكتور أحمد بن علي: نحن نؤمن بأهمية الإعلام وشراكتنا مع الجمعية منذ فترة طويلة.

وقال علي الهنوري أمين الصندوق إن تنظيم الملتقى يهدف إلى إطلاع الأعضاء على المناطق الأثرية والسياحة في إماراتي الشارقة والفجيرة.

وشرح فيها ياسين سالم رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي، ما تحتويه هذه المناطق.