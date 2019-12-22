شكرا لقرائتكم خبر عن الطلاق العاطفي.. زواج مع وقف التنفيذ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق : جيهان شعيب

«زيجات بمذاق الطلاق» تعبير مجازي النص واقعي المضمون، لبيوت كثيرة ظاهرها يدل توهماً على سعادة وتماسك وترابط أفرادها، وحقيقة أمرها لا يخرج عن سقف يضم تحته زوجة وزوجاً منفصلين عاطفياً ونفسياً، لا علاقة تربطهما سوى أطفالهما إن كانا أنجبا، وان لم يكن فقصتهما تكمن في رغبتهما البقاء سوياً حفاظاً على الشكل الاجتماعي المعلن لعلاقتهما المنتهية سراً، الجامعة بين اثنين منفصمين كياناً وفكراً.

الطلاق العاطفي شراكة تحت سقف واحد بين خصمين، أو بالأحرى متناقضين، يجمع بينهما التأسي على نفسيهما، والتأسف صمتاً ولحظياً على حظهما الذي قادهما لاختيار بعضهما البعض، والموافقة على توحيد خطاهما بالاقتران، ليعيشا لاحقا مع فقدان التوافق النفسي متباعدين من جميع الجوانب، فرغم تواجدهما في مساحة مكانية واحدة، إلا أن هناك مسافة شاسعة بينهما تمنع الاندماج النفسي، والكياني، فالحكاية ظلامية التفاصيل لبيوت مفتوحة على خواء مشاعر، وتضاد فكري، وصمت مطبق، وإفلاس تام في المودة والرحمة اللتين ترتكز عليهما الحياة الزوجية الصحية والصحيحة، ففي تقرير لمجلة «بونته» الألمانية توضح الإحصائيات أن تسعاً من كل عشر نساء يعانين صمت الأزواج، وانعدام المشاعر بين الأزواج المرتبطين منذ أكثر من خمس سنوات، وأن 79% من حالات الانفصال تكون بسبب معاناة الزوجة من انعدام المشاعر، وعدم تعبير الزوج عن عواطفه لها، وانعدام الحوار بينهما.

وإن كان التمازج النفسي والحسي مفقوداً في الطلاق العاطفي، والانفصال الكامل في التواصل بين شريكيه هو سيد الموقف، فهناك تداعيات أخرى تلحق به، تشكل جرحا لا يندمل في رئة العلاقة الزوجية المشوهة التي تجمعهما، حيث قد تلجأ الزوجة إلى رفع دعوى نفقة مالية على الزوج وهى معه في بيت واحد، لامتناعه عن الإنفاق عليها، حيث يؤدي التباعد والهجران في كثير من هذه الحالات إلى رفض الزوج منح الزوجة أي مصروف، حيث يسقطها من حساباته المادية ومن حسبانه إجمالاً، مكتفياً بسد احتياجات البيت من مأكل ومشرب فقط، وإهمال أي حق لها دون ذلك، ما يضطرها إلى رفع دعوى للمطالبة بنفقة، وبالفعل - ووفقاً للقانون - تقضي المحكمة لها بها، والصورة قاتمة لهذه المطالبة الشرعية، حيث يقف الزوجان المتناحران نفسياً أمام القاضي - مدعياً ومدعى عليه - ليروي كل منهما أسباب رفض الأول الإنفاق، وحاجة الثانية للمطالبة به، وينتهي الأمر لصالح الزوجة بالنفقة، ومن ثم يخرجان من قاعة المحكمة كل في اتجاه، ليستقل كل منهما سيارته، ويتوجهان إلى بيتهما المقسم بينهما، ليقبعا كل في غرفته أو في مكانه المنفصل عن الآخر، داخل المساحة الواحدة!

الجمعيات الخيرية

على الوجه الموازي أو المقابل، وإن أخذ الخجل المجتمعي بالزوجة من اختصام زوجها أمام المحكمة طلباً لنفقة شخصية، فالملجأ الثاني والبديل لديها هو اللجوء للجمعيات الخيرية للحصول على مساعدة مادية، والمشهد الذي رصدته بعض الجمعيات يتركز في أكثر من امرأة تحمل طفلها، أو تجره في يدها، وبخطوة بطيئة خجلة وقدم تؤخر أخرى، ووجل وتوتر، تدلف إلى مقر الجمعية، لتقدم طلب الحصول على مساعدة مادية شهرية، لتنفق على نفسها، وحال طلب ما يثبت حاجتها، تكتشف الجمعية أنها على ذمة زوجها، وتقيم معه في بيت واحد، لكنه يهجرها، ويمتنع عن الإنفاق عليها رغم كونه موظفاً يتقاضى راتباً شهرياً ثابتاً، إلا أنهما يشعران معاً بالنفور من بعضهما البعض، ويفتقران للتواد، ويرفضان بالتالي التواصل سواء التحدث معاً، أو النقاش، أو التلاحم نفسياً وحسياً، لكنهما يبقيان على شرعية علاقتهما بالزواج الشكلي الذي هما عليه، حرصا على الأطفال، وحتى لا تحمل الزوجة لقب مطلقة!

الانفصال الوجداني، والكياني، والهجر المقنع، وتباغض المشاعر بين الزوجين أزمة حياتية مشرعة الأبواب في كثير من البيوت، رغم شح الدراسات الإحصائية التي توضح الحجم الرقمي لهذه القضية، إلا أنه من واقع تصريح مختص أسري بأن قرابة 40% من حالات الخلافات الأسرية مرجعها انفصال نفسي، وغربة تعم علاقة الزوجين، وبالتالي المشكلة جد مؤلمة، وكبيرة، وخطيرة، وتستوجب بل تفرض لأهميتها الحديث المتواصل، تحليلا للمسببات، ومناقشة للتبعات، بحثاً عن حلول، حيث أيضاً ليس فقط الزوج والزوجة هما المتضرران الوحيدان من علاقتهما المبتورة بالكامل داخل جدران بيتهما، وإنما هناك ضحايا آخرون لهذا الانفصال السيئ وهم الأطفال، الذين يسكنهم الجفاء، والعدوانية، والتنمر، ففقدان التواصل والألفة بين الأبوين، والعيش معاً كغرباء، ينعكس على الصغار سلباً حيث يفقدهم الود في التعامل مع الآخرين، ويؤدي بهم إلى الحدة، والقسوة، ورفض التواصل، والرغبة في الانتقام، فتوريث الفراغ العاطفي للأبناء تحصيل حاصل لانفصام العلاقة بين الأبوين، بما يؤثر سلبا في علاقة الأخوة الواجبة بينهم، ويذهب بهم مستقبلا إلى العيش بنمط حياة أبويهم الجاف والخاوي عاطفياً، ومن المؤكد أن لذلك تأثيراً مجتمعياً غير إيجابي، خلاف العديد من الانعكاسات الأخرى لهذا الطلاق.

القضية شائكة، محزنة، ومؤسفة، وتستوجب إعادة فتح أوراقها، ربما للعبرة، والتوجيه، والتوعية، لتفادي الانشقاق والانقسام النفسي والإنساني الكامل بين الزوجين، ودق ناقوس الخطر، لتلافي تنامي هذه المشكلة القديمة المتجددة، ولتجنب حدوث فجوة في علاقات الزواج ذات الخصوصية التي شرعها الله سبحانه وتعالى، ووضع لها ضوابط واضحة، وحقوق وواجبات لازمة، وأحاطها جل وعلا بعظيم رحمته، وكامل فضله.

وقائع مختلفة

واستهلالاً نستعرض بعض القصص الواقعية لطلاق عاطفي تعيشه الزوجة والزوج في حالة اغتراب نفسي وجسدي عن بعضهما البعض إثر وفاة مشاعرهما تجاه كليهما رغم سنوات الزواج، وربما لعدم تلاقيهما نفسياً منذ اليوم الأول لارتباطهما بعقد الزواج، أو لعوامل أخرى ظهرت في العشرة بينهما فأثرت على توافقهما، ورغبتهما في ممارسة مفردات حياتهما الزوجية بشكل طبيعي، في ظل ود وتراحم وتلاحم:

قالت «م.ن»: زوجي أخل بعهودنا، وأهان حياتنا بعلاقاته الخارجية، عندما ارتبطت به لم أكن أدري أنه لن يحفظ بيتنا، ويصون كرامتي، لكنني اكتشفت انه يجري وراء نزواته، معتقداً أنني لن أعلم بأفعاله الشائنة، لكنني لم أكن غافلة، أو قليلة الوعي بما يرتكبه من ورائي، وعندما واجهته اعترف بأنه لا يشعر معي بالمشاعر التي كان يتمناها، لكنه لا يفكر في تطليقي، لأننا من عائلات معروفة، لم تقع فيها حالة طلاق من قبل، ووافقت بالطبع خشية حمل لقب مطلقة، وحتى لا أوصم بفشل حياتي الزوجية، وأتعرض للقيل والقال والاتهامات، وعشنا معاً نتظاهر بالسعادة والانسجام أمام الجميع، لكن ما إن يغلق علينا باب بيتنا، يذهب كل منا لينام في غرفة منفصلة، ولا نتبادل الحديث على الإطلاق، ورغم مرور كثير من السنوات على وضعنا الزوجي، ما زلنا كما نحن في حالة انفصال نفسي وجسدي تام، وأصبحت بالتالي لا أعيره اهتماماً، ولا انتفض غضباً حين أعلم بأي علاقة له، وربما لا أتذكر وجوده في البيت!

شريكي في المسكن

وحكت «ع. أ»: منذ اليوم الأول للزواج لم أنجذب لزوجي، شعرت بأننى تورطت بالموافقة عليه، وإن لم يكن لي حق الاعتراض عليه من الأساس، فنحن عائلة محافظة وتقليدية، وكلمة الأب فيها لا يمكن ردها، لذا حاولت كثيراً عبور التفكير في برودة مشاعري تجاهه، لكنني فشلت، لأنه أيضا لم يساعدني، حيث لم يبادرني يوماً بكلمة حب، لم يحتويني ويذيب مخاوفي من آلام الوضع في طفلنا الأول، لم يفكر في تغيير نمط حياتنا وهو القادر المقتدر على ذلك، وبمرور الوقت ومع الجفاء الذي سيطر على تعاملاتنا معاً، انفصلت عنه في غرفة أخرى، بعدما اكتشفت أني تزوجت رجلاً راضخاً، باهت الشخصية، تتساوى الأمور كافة في ميزانه، فمهما تنوعت لا يختلف رد فعله تجاهها، فتقاربنا كابتعادنا، حديثنا كصمتنا، ضحكنا كعبوسنا، فرحنا كحزننا، شعرت بالقهر، بفقدان مذاق الحياة الزوجية، وأخيراً ورغم أننا رزقنا بثلاثة أبناء على مشارف الحياة الجامعية، أشعر بأنني أضعت وأهدرت حياتي بالكامل في طلاق عاطفي من شريكي في المسكن، المسمى زوجي في عقد الزواج، والذي يبادلني طلاقاً نفسياً بطلاق!

توفي بيننا الحديث

وبحزن قالت «ج.م»: أعيش أنا وزوجي في انفصال عاطفي شبه كامل، عقب سنوات قليلة من زواجنا، حيث فجأة وعقب مجيء طفلينا، وجدت نفسي ملزمة بتربيتهما، وسداد رسوم مدرستيهما، وبمعظم مصروف البيت، وشراء مستلزماتي الخاصة، وتكلفة علاجي إن مرضت، وجدت أنى أتحمل كل ما يخصني ولا يخصني من أمور البيت، وكأنني أعيش بمفردي دون شراكة مادية من زوج المفترض أن تكون له القوامة في الإنفاق، وطالبته بذلك، فتشاجر معي، واحتد علي، وخيرني بين أن تستمر حياتنا على المنوال ذاته، طالما لدي راتب شهري من وظيفتي، أو أن أقدم استقالتي وحينها سيتكفل بمأكلنا ومشربنا فقط، وعلي أن اشرك أسرتي الميسورة مادياً في الإنفاق على متطلبات الطفلين، بما في ذلك تعليمهما، وعلاجهما، وملبسهما، وكل ما يتعلق بهما، وبالطبع اخترت الاستمرار في عملي، ومواصلة حمل العبء الذي تحملته، تجنباً للانفصال، وحفاظاً على مكانة أسرتينا، في الوقت الذي سيطر علينا النفور من بعضنا البعض، والتنمر، والتعدي بالقول، والتشاجر لأتفه الأسباب، وتوفى بيننا الحديث أو كاد إلا لماما فقط وللضرورة القصوى، وانتهت أي علاقة أخرى بيننا، وانغمس كل منا في عالمه الخاص، ولسان حال من يرانا يقول أسرة سعيدة تعيش في يسر، والجميع لا يدري الخرس الزوجي، وربما الكراهية التي نطوي عليها قلبانا تجاه بعضنا.

موت سريري

أسباب الطلاق العاطفي كثيرة ومتنوعة، لكنها على اختلافها تجعله قائماً في بيوت يدّعي أصحابها الترابط، والاستقرار، والتوازن، وهم يفتقدون أدنى حد من ذلك، من هنا جاء تأكيد سابق من المستشار الأسري خليفة المحرزي على ارتفاع معدلات الطلاق العاطفي بين الأزواج، وتزايد أضراره، حيث بات - من واقع ما يراه - السبب الأول لعدد كبير من التجارب الزوجية الفاشلة، متفوقاً في مخاطره على الأسباب المادية والاجتماعية لانهيار الحياة الزوجية، حيث ومن واقع دراسة ميدانية أجراها على نحو 260 زوجة و166 زوجاً بإجمالي عدد مشاركين 426 مشاركاً في العينة الدراسية، بلغ متوسط الزواج بينهم بين ثلاث إلى عشرين سنة، وكان متوسط أعمارهم بين 21 عاما إلى 55 عاما، أكد 81٪ منهم وجود «شرخ كبير في الممارسة العاطفية بعد مضي أشهر عدة من الزواج أو مضي فترة تجاوزت عشر سنوات، كما أقر نحو 69٪ منهم بمرور العلاقة العاطفية بمرحلة موت سريري خلال فترة من مراحل حياتهم، وأكد نحو 72٪ منهم الشعور بالروتين والملل العاطفي.

ومن خلال دراسة ميدانية عن مسببات الطلاق العاطفي وضع اليد على بعض الأسباب ومنها البرود الجنسي والهجر بين الأزواج، والقسوة في التعامل بين الزوجين، والخيانة الزوجية تعود لجفاف المشاعر العاطفية، إلى جانب ارتباط الطلاق العاطفي بين الأزواج بتدني أو غياب الثقافة الزوجية التي يفتقر لها الكثير من الأزواج ممن لا يجيدون مهارات التعامل مع الطرف الآخر بالصورة المطلوبة، منوها إلى دراسة أجراها المجلس الاستشاري الأسري، جاء فيها أن ما يقرب من 43% من الأزواج يرون أن الاهتمام المبالغ فيه من قبل زوجاتهم يدفعهم إلى الملل، ويجعل العلاقة العاطفية فاترة هشًة، سريعة التحول إلى روتين مَرَضي لا يدوم طويلًا، بما يزيد نسبة الإحباط النفسي لدى الزوجة التي لا تجد الاستجابة الفعالة على كل ما تقوم به من أجل نيل رضا شريكها عنها، «فتشعر بالضيق والتبرم والانزعاج»، لافتاً في ذلك إلى وجود خيط رفيع بين الرعاية «المحببة» والاهتمام «المرضي»، ويرى أن العلاقة الزوجية تحتاج من وقت لآخر إلى صيانة، وإعادة تقييم، من خلال تطوير كل شريك لمشاعره وهواياته ورغباته بعيداً عن الآخر، وزيادة جرعة الاهتمام الفكري، والجسدي، والسلوكي، والمعرفي بما يخلق للحياة طعماً وشكلاً جديدين.

علاقات مؤقتة

يرجح المستشار الأسري د. إسماعيل البريمي من وزارة تنمية المجتمع أن نسبة الطلاق العاطفي بين الاسر تبلغ تقريباً 40%، ملقياً اللوم على ضعف الوازع الديني، والبعد عن طاعة الله عز وجل، علاوة على بناء العلاقات المؤقتة خارج البيت الزوجي من الزوجين أو أحدهما، إلى جانب انعدام الحوار البناء والهادف بينهما، وانشغال كل منهما في أمور المعيشة بعيدا عن الآخر، واقتصار تواصلهما على مناقشة الأمور المادية فقط، إلى جانب تحمل الزوجة أحيانا الواجبات المنزلية، وشؤون الأسرة بالكامل، وتسيد الروتين اليومي جوانب الحياة اليومية لعدم وجود متنفس ترفيهي بما يؤدي للطلاق العاطفي.

ويذهب للقول: مما لا شك فيه أن إشباع العواطف بين الزوجين يبعدهما عن حدوث العواصف والفتور بينهما، حيث يحدث الطلاق والهجران الوجداني حين خفوت جذوة الحب، وبرود المشاعر، مع اختلاف الطبائع، وانعدام التوافق النفسي، والديني، والفكري، والثقافي، والاجتماعي، ومن هنا يبدأ التناحر اللفظي، فالانفصال العاطفي، وتقليل النفقة، ويقتصر تواصل الطرفين على الأمور المادية فقط، وتصبح العشرة بينهما بالمعروف فقط وليس بالإحسان، بما يؤثر سلبا في الأبناء من جميع الجوانب، لذا من الضرورة بمكان إجراء فحص للتوافق الزوجي للمقبلين على الزواج، للوقوف على مدى تقاربهما وتناسبهما لبعضهما، قبيل ارتباطهما بعقد زواج ومن ثم العيش كغرباء.

ويروي أن إحدى قصص الطلاق العاطفي تمثلت في أسرة من زوجين وسبعة أبناء، مرت عليهم السنوات السبع الأولى للزواج هادئة قوية، إلى أن بدأ الزوج في إقامة علاقات مؤقتة مع زميلات عمله، وعندما اكتشفت الزوجة ذلك، بدأت في الانتقام بالفعل ذاته، من بناء علاقات مؤقتة مع آخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر لعلم الزوج، فتغاضى لسنوات طويلة عن اتخاذ موقف حاسم، عدا هجر الزوجة داخل البيت، خشية الفضيحة إن طلقها، وللحفاظ على الأبناء من التشتت والتفكك، إلى جانب حالة أخرى لزوجة حديثة الزواج صارحت زوجها بأنها لا تشعر بالراحة معه، وتنفر منه، لأنها تراه أقل وسامة من رجال كثيرين، فكاشفها بشعوره ذاته تجاهها، فتدخل المختصون لتقريبهما، وتم توجيههما لأداء مناسك العمرة معاً، للدعاء إلى الله بمنحهما الراحة النفسية التي يفتقدانها تجاه بعضهما البعض.

وسائل التواصل

أما الأخصائي الاجتماعي أحمد سمير فيرى أن الوسائل التكنولوجية الحديثة أسهمت في وجود الطلاق العاطفي بين أفراد الأسرة بدءا من الزوجين ويتوارثه منهما الأبناء بالتبعية في اختلال علاقتهم بزملاء محيطهم الدراسي والخارجي، ويتجه للقول بأنه من الملاحظ حاليا انشغال أفراد الأسرة كل مع هاتفه، أو وسائل التواصل الاجتماعي، مع إهمال كامل للجوانب الاجتماعية، حيث نجد زوجين حديثي الزواج كل ما يشغل بالهما هو تصوير الأماكن، أو الوجبات الغذائية ونشرها على هذه الوسائل، ويتنافسان في كم ما حصدوه من شارات «إعجاب» مع الرد على أسئلة المعجبين بالصور، وأصبحت معه العقول فارغة وجدانيا وعاطفيا وفكريا، وأدى بالتالي بالزوجين للابتعاد نفسيا عن بعضهما البعض عاطفيا، حيث لم يعد يربطهما ما يعزز أسس الحياه الزوجية الصحية بينهما، ويعمق علاقتهما، لذا ومع أول خلاف بينهما، وإن كان بسيطاً يقفز عدم التفاهم، الذي يصل في بعض الأحوال إلى الطلاق الفعلي، وإن تجاوزا الخلاف واستمرت الحياة فلا يوجد دفء عاطفي بينهما، سوى شراكة بين اثنين لا تربطهما أي مشاعر سوى ورقة تمثل عقد الزواج الرسمي بينهما.

دعاوى نفقة

دعاوى طلب نفقة من زوجات وهن على ذمة أزواجهن، أو طلبهن مساعدات مادية من جمعيات خيرية، هي لسان حال بعضهن من واقع دعاوى حقيقية تشهدها المحاكم، ومدونة في سجلات الجمعيات الخيرية، جراء طلاق عاطفي أحكم سيطرته على طرفي العلاقة الزوجية، فأخذ بالزوج للتعنت في واجبات قوامته تجاه زوجته، وذهب بها لمد يدها طلباً لمال تقضي به أمورها الشخصية، وعن جواز ذلك أفادت المحامية والمستشارة القانونية إيمان سبت، بأن إقرار قاضى الأحوال الشخصية بالنفقة للزوجة والأبناء لا يرتبط بطلاق الزوجة أو انفصالها عن زوجها، ففي حالات عديدة تكون الزيجة قائمة، لكن يمتنع الزوج عن النفقة علي الزوجة والأبناء، ولظروف أسرية واجتماعية ترفض الزوجة الانفصال وطلب التطليق نظرا لقيود تفرضها الأسرة والعائلة، فتتجه نحو المحكمة الأسرية مطالبة بنفقه زوجية، ونفقه للأبناء تطبيقا لنص المادة 63 من قانون الأحوال الشخصية، والتي تلزم الزوج بنفقة الطعام، والكسوة، والمسكن، والتطبيب والخدمة للزوجة ان كانت ممن تخدم في بيت أهلها، وما تقتضيه العشرة الزوجية.

كما نصت المادة 64 من ذات القانون على انه يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعا لتغير الأحوال، ولا تسمع دعوى زيادة النفقة، أو انتقاصها قبل مضي سنة على تاريخ فرض النفقة إلا في الأحوال الاستثنائية، فضلا عن أن للنفقة امتيازاً على سائر الديون طبقا لما نصت علية المادة 66 من قانون الأحوال الشخصية، كما تعتبر نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع عن الإنفاق ديناً على الزوج بلا توقف ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، كما تكون نفقة الولد الصغير الذي لا حال له على أبيه وحتى وللفتاة حتى تتزوج، ويصل الفتى إلى الحد الذي يكتسب فيه مال ما لم يكن طالب علم وتكون نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها علي أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال.

وتصل للقول بأن المشرع الاماراتي كان حريصا كل الحرص على لم شمل الأسرة بداية من تعيين الحكمين لمحاولة الإصلاح بين الزوجين لحين فرض النفقة وإلزام الزوج بها، حتى ولو لم يتم التفريق واعتبر النفقة ديناً علي الزوج من تاريخ الامتناع عنها، فيما هناك بعض الأوجه لسوء الفهم وهو التوهم من قبل البعض أن النفقة التي يفرضها القاضي الأسري للزوجة تذهب إلى الذمة المالية للزوجة، وكأن الأبناء الذين صدر حكم النفقة لصالحهم ليست لهم متطلبات من مأكل ومشرب ومسكن وتطبيب وخدمة تنقل كسائر البشر، وهذا الفكر والتفكير مخالف تماما للواقع بل إن في أغلب الأحوال تزيد متطلبات الأسرة والأبناء عما تم فرضه من نفقة وتكون الزوجة في موقع المسؤولية أمام المجتمع وأمام الزوج.

مراعاة الله

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فندت المحامية منوهة هاشم علي ما آل إليه حال بعض الزيجات، في وقتنا الراهن، من بروز ظاهرة الطلاق العاطفي وتباعد الزوجين روحيا وعاطفيا، رغم عدم الانفصال الحقيقي، بمعنى أن الزوج ينفق على البيت مع انعزاله التام عن ملاطفة زوجته، والحديث معها، أو حتى متابعة أمور المنزل معها، ومن ناحية أخرى قد يمتنع ويتهرب الزوج من الجلوس في المنزل، بدعوى العمل، لكسب لقمة العيش، وفِي الوقت ذاته قد تصبر الزوجة ولا تلجأ للمحكمة طلبا للطلاق، من أجل الأبناء، وللمحافظة على بيت الزوجية، وإن هضمت حقوقها الشرعية، لكنها قد تلجأ لأمر آخر ألا وهو رفع دعوى قضائية بطلب زيادة النفقة، وتدعي ان الزوج مقصر في المنزل، وهنا لا يمكن أن نلقي باللوم على أحد معين، فقد يكون الزوجان شريكين فيما آل إليه الحال بينهما، حيث قد تنشغل الزوجة عن البيت، وتنصاع لكلام الأهل والصديقات، ويماثلها الزوج فعلا، ويضيع الأبناء، فهم دائما الضحية.

ونوهت بالقول: لقد عجت المحاكم وأقسام التوجيه الأسري بهذا النوع من الطلاق العاطفي، وقد يعجز الشرع وأحكام المحاكم عن حله، لأن البيوت أسرار، كما يقال، ولا يمكن معرفة أين مكمن الحقيقة، في ضوء أن كلاً من طرفي الزيجة يلقي باللائمة في الطلاق العاطفي بينهما على الآخر، ولكن إن أردنا أن نتحدث عن المصلحة فصدقا نقول الطلاق الفعلي أسلم لأنه يحفظ البيوت من الرذيلة، والوقوع في المحرمات والشبهات هذا من وجهة نظري، فما المعنى من تنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية مقابل عدم حمل لقب مطلقة؟ وهل الهدف من الزواج هو إنجاب الأطفال فحسب؟ وما أهمية الحفاظ على الشكل الخارجي للبيت الزوجي حفاظاً على الوجاهة الاجتماعية، رغم الانفصام الداخلي التام في علاقة طرفيه؟ يجب أن تعيد الأسر النظر في مثل هذا الطلاق، ولا تلقي مسامعها للقيل والقال، ولا تأخذ كلام الناس محل اعتبار، أو تعيره اهتماما، فمراعاة ما شرعه الله بأمانة يسبق كل شيء، والمصلحة العامة تفوق المظاهر الواهية.

حالات مشهودة

ومن جانب الجمعيات الخيرية، وعن واقع طلب زوجات مساعدات للإنفاق على أنفسهن، تأسف علي العاصي، رئيس لجنة الأسر المتعففة في أم القيوين، على واقع بعض الأزواج الذين يتخلون عن قوامتهم على بيوتهم بالإنفاق على الشريكات، بحكم ما أوجبه الدين الإسلامي الحنيف، لقلة الوازع الديني لديهم، فحتى وإن كانت الزوجة تعمل، يجب ألا يطالبها الزوج بالإنفاق على نفسها، حتى وإن هجرها رغم العشرة الطويلة بينهما، لزواجه بأخرى، أو لانجرافه في بعض السلوكيات المرفوضة، عليه الإنفاق عليها وعلى أطفالهما، فيما - وفقاً لشواهد- تضطر بعض الزوجات للتوجه للجمعيات الخيرية طلبا لمساعدات، ومن الحالات الواردة للجمعية في هذا الصدد زوجة هجرها زوجها وامتنع عن الإنفاق عليها، فخاطبت الجمعية الشؤون الاجتماعية لانتصاف راتبه بينهما، فيما هناك حالات أخرى مشهودة لزوجات يطلبن مساعدات لانفصام العلاقة مع أزواجهن، ورفضهم الإنفاق عليهن، لذا لابد ان تنظم وزارة الشؤون الاجتماعية والمحاكم الشرعية دورات وندوات لتأكيد أحقية الزوجة في إنفاق الزوج عليها كمبدأ أصيل لا يجب أن يتغاضى عنه الزوج أو يهمله، مهما كانت طبيعة الحياة الزوجية بينهما.

مهزوزة ومتنمرة

وبحسب نعيمة الزعابي، نائبة رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في كلباء، فقد استندت على ما ‏أثبتته نسبة 60‎ %من الدراسات العربية والدولية، من أن تواجد الأبوين باستمرار مع الأبناء، والاستماع لهم، وتناول الطعام معهم والابتعاد عن الخلافات أمامهم، ينعكس بالإيجاب على مستواهم العلمي والعملي وبناء الشخصية المتوازنة، ‏وفي مقابل الأثر السلبي عليهم إن قل جلوس الأبوين معهم، مع خلافاتهما المتشنجة باستمرار أمامهم، ‏فضلا عن تكون شخصية مهزوزة ومتنمرة لديهم، بسبب العاطفة المفقودة لديهم من الوالدين، لإهمالهما احتواءهم، أو لخلافاتهما المستمرة أمامهم، وعلاقاتهما الجافة، ‏بما يزيد من نفور الأبناء، ويجعل البيت طارداً وليس جاذباً لهم، فالشعور بالأمان والاستقرار من أهم العوامل في بناء طفل سوي، متزن.

أرق يؤدي إلى جلطة

توصلت دراسة قام بها الدكتور ديفيد سبارا من جامعة أريزونا الأمريكية وأشرفت عليها رئيسة فريق الباحثين كيندرا كريتش بنفس الجامعة، ونقلتها صحيفة الديلي ميل إلى أن الطلاق العاطفي ليس مرهقاً للأعصاب وباهظ الكلفة فحسب، بل يمكن أن يؤدي إلى الموت المبكر بعد أن وجد الباحثون الذي أجروا الدراسة أن الذين يصيبهم الأرق بسبب الانفصال النفسي يعانون أيضا ارتفاع ضغط الدم، الذي يمكن أن يسبب جلطة مميتة دون سابق إنذار، وفي ذلك اتفق رأي د. عماد النونو استشاري أمراض الباطنة والقلب في أنه إذا ترافق الأرق مع القلق واستمر لفترة طويلة، فيمكن أن يؤدي إلى الإصابة بجلطة.



40 % من حالات الخلافات مرجعها انفصال نفسي



توريث الفراغ العاطفي للأبناء تحصيل حاصل

يرغبان في البقاء معاً حفاظاً على الشكل الاجتماعي

نساء يعانين صمت الأزواج وانعدام المشاعر



محمد رشود: يورثون الأبناء الجفاء والعدوانية والتنمر



أثبتت معظم الدراسات أن للطلاق العاطفي آثاراً شديدة السلبية على الأبناء، تصل إلى حد إصابتهم بالاكتئاب الحاد، وعدم القدرة على مواجهة الحياة، كما قد يعانون في مرحلة المراهقة الانحراف، للبحث عن الحنان المفقود داخل الأسرة، فهل لدى الجهات التربوية دور في احتواء أبناء هذا الطلاق؟

نوجه إدارات المدارس بالتعاون مع المرشدين الأكاديميين لدراسة تلك الحالات وتشخيصها، ونحن كمجالس أولياء الأمور في المدينة على استعداد للتدخل في المساعدة على حل تلك المشكلات متى طلب منا.. هذا ما ذهب إليه محمد راشد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بدبا الحصن التابع لمجلس الشارقة للتعليم، منوهاً إلى أن حل هذه المشكلة من وجهة نظره، يكمن في الرغبة الداخلية للزوجين في مواجهتها بصدق نية حتى تعود حالتهما العاطفية، كما كانت من قبل، مع وجوب تحليهما بالمرونة في مناقشتها، لأن التعنت والكبرياء يؤثران في صحتهما النفسية سواء في البيت أو المجتمع، لافتا إلى أن الانفصال العاطفي من أصعب المشكلات الواقعة في بعض الأسر، جراء دوافع عدة، منها عدم احترام الآخر، الغرور، والكبرياء، انعدام التناغم الفكري، الاختلاف في الدرجات العلمية، تدخل الآخرين في شؤون الزوجين وأحياناً البرود، بما يؤثر سلباً في أطفالهم سواء في دراستهم، أو سلوكياتهم، حيث بعض الأطفال يصبحون عدوانيين، أو انطوائيين، أو متنمرين، أو ضحايا للتنمر عليهم في المحيط المدرسي.



مجرد شكل جميل



قال م.س: لا أشعر تجاه زوجتي بأية مشاعر، حاولت كثيراً الشعور بالتوافق النفسي معها، لكنها تفتقر إلى ما يجذبني لها، رغم موافقتي على الاقتران بها، حينما أرتني شقيقتي صورتها، جذبني جمالها، وفوجئت لاحقا أنها مجرد شكل جميل فقط، فلا فكر، ولا ثقافة، ولا اهتمام بنفسها، أو بي، ولا أياً مما يمكن أن يدفعني للارتباط وجدانياً بها، حيث لا أشعر معها بالدفء، وبالود، لذا انفصلت نفسياً عنها، لأنني لا أرغب في تطليقها، حتى لا أتهم بالفشل، أو التلاعب، خاصة أنني حديث الزواج منذ ثلاثة أعوام فقط، لكن المؤسف ان زوجتي لم تحاول الوقوف على أسباب ابتعادي عنها، وعدم التجاوب بأي شكل معها، نعيش كل في وحدة عن الآخر، لا نتحدث مطلقا، ولا نمارس أية حياة خاصة، فالجفاء هو ما يجمعنا، والنفور أضحى المسيطر على مشاعري تجاهها، وما يسبب لي الألم، هو محاولتي التظاهر بالسعادة معها، وأنا كالموتى الأحياء، فما الحل؟



أسباب واقعية



أجمع مختصون في العلاقات الأسرية على أن أسباب الطلاق العاطفي متعددة، وأبرزها واقعية الآتي:

- الضغوط المادية التي يتعرض لها الزوجان في حياتهما لتأمين مستلزمات البيت والأولاد.

- أنانية أحد الأطراف، من نظر أي منهما إلى حقوقه ومتطلباته فقط، وتناسي الطرف الآخر وحاجاته ومتطلباته.

- فقدان القدرة على التفاهم والتواصل بين طرفي العلاقة، وإساءة تحديد الأولويات، بتفضيل أي منهما للآخرين على شريك الحياة، كأن يفضل الزوج عمله وأهله وأقاربه وأصدقاءه على زوجته، أو أن تفضل الزوجة عملها وأولادها وأهلها وصديقاتها على الزوج، ما يشعر الطرف الآخر بعدم الأهمية.

- التقليل من أهمية الآخر، بالقول أو الفعل، سواء أمام الناس أو الأولاد، ما يسبب الإهانة.

- بخل الرجل على زوجته، سواء مادياً أو عاطفياً، وعدم منحها الوقت الكافي لإرضاء حاجاتها ورغباتها.

- كذب أحد طرفي العلاقة على الآخر، والتعالي، والبرود الجنسي، أو تحول العلاقة الجنسية إلى روتين أو واجب.

- اختلاف الاهتمامات والمعتقدات والأهداف والمستوى الثقافي والاجتماعي بين الزوجين، ما يجعل التواصل بينهما صعباً.



د. سالم أرحمة: توافر النية يعالج المشكلة



قال الباحث الشرعي د. سالم أرحمة: بداية لا بد أن نعلم أن منهج الإسلام في الزواج، يقوم على العاطفة وليس علاقة صماء مجردة من المشاعر والأحاسيس، فالقرآن الكريم صرح في آيات كثيرة أن قوام الحياة الزوجية على الحب والعاطفة، وعلى الاحترام المتبادل بين الزوجين، ليفضي كل منهما إلى الآخر بمشاعره وأحاسيسه ووجدانه في جو من الوئام النفسي، ولتتغذى الأرواح بالحب الذي يثاب عليه الزوجان.

ومن أهم النصائح التي تفيد في علاج الطلاق العاطفي اعتراف الزوجين بوجود مشكلة ومرض فتاك قد يقضي على حياتهما الزوجية.

والطلاق العاطفي على الرغم من أعراضه الأليمة، وآثاره الوخيمة إلا أنه بالإمكان معالجته، إذا توفرت النية الصادقة لدى الزوجين.