أسير فلسطيني يواصل الإضراب لليوم الـ90 رفضاً لـ»الإداري»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل الأسير أحمد زهران، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم ال90 على التوالي، في ظروف صحية صعبة؛ رفضاً لاعتقاله الإداري.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه: إن الأسير زهران يتواجد في عيادة سجن«الرملة»، بعد أن تم نقله قبل نحو أسبوع من مستشفى «كابلان الإسرائيلي»؛ حيث يعاني صداعاً، وآلاماً في المفاصل، وإعياء شديداً، ونقصاً في كمية السوائل والأملاح في جسمه؛ حيث فقد 30 كيلوجراماً من وزنه. (وكالات)

الاحتلال يوفر الأمن للمنظمات الاستيطانية لمواصلة الاعتداءات

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أشار التقرير الأسبوعي الذي أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى أن جرائم المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني كانت الأكثر حدة خلال العام الجاري، حيث سجل 256 هجوماً، من بينها 50 نفذتها عصابات «تدفيع الثمن» الإرهابية.

وأوضح المكتب في تقريره الذي نشره أمس السبت، أن هذه الهجمات رافقتها تصريحات ومواقف قادة الاحتلال ومسؤولين حكوميين، وفرت أجواء الأمن للمستوطنين وأعطتهم الضوء الأخضر لارتكاب المزيد بحق الفلسطينيين.

وبحسب التقرير، هناك خشية من تزايد هجمات المستوطنين، خاصة عصابات «تدفيع الثمن» الإرهابية؛ إذ يتم تخريب ممتلكات الفلسطينيين، وخط عبارات عنصرية على الجدران، في أجواء تذكر بتلك التي سادت قبل حادثة حرق عائلة دوابشة في قرية «دوما» جنوب شرقي نابلس عام 2015، والتي استشهد فيها ثلاثة من أفراد العائلة.

وقال التقرير إن منظمة مركز المعلومات لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة «بتسيلم» تشير إلى أن أغلبية اعتداءات المستوطنين لا تتم المعاقبة عليها في المحاكم «الإسرائيلية»، ما يعني موافقة ضمنية من جيش الاحتلال على تلك الاعتداءات. (وفا)