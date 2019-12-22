إحراق مقار أمنية وحزبية في ذي قار غداة اغتيال ناشط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كثف المتظاهرون العراقيون، أمس السبت، تواجدهم في ساحات التظاهر في المحافظات الجنوبية وبغداد، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقام متظاهرون، في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، بحرق مقار «منظمة بدر» و«حزب الدعوة» و«عصائب أهل الحق» الموالية لإيران، ومبنى محافظة ذي قار في الناصرية، إضافة لحرق مقر فوج المهمات وسط المدينة، وقطع الطرق والجسور بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على اغتيال الناشط حسين علي العصمي، الذي أمر قائد شرطة المحافظة بتشكيل لجنة تحقيق في اغتياله.وشيع أهالي الناصرية جثمان الناشط الذي اغتالته مجموعة مسلحة مجهولة.

وأحرق متظاهرون منزل رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة ذي قار المنحل، جبار الموسوي.وأعلن متظاهرو محافظة ذي قار، أمس السبت، عن مطالبهم الواجب على الحكومة تنفيذها،وفي طليعتها : معاقبة المسؤولين عن المجازر التي وقعت منذ انطلاق الاحتجاجات وتعويض ذويهم، وتخصيص مبلغ 5 دولارات عن كل برميل نفط يخرج من المحافظة وإيداعه في حساب المحافظة بشكل يومي، الى جانب مطالب أخرى ادارية وخدمية وتعليمية .

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من جهة أخرى، واصل المتظاهرون في المحافظات الجنوبية اعتصاماتهم .ونظموا مسيرات في ساحات الاعتصامات في محافظات المثنى وواسط وميسان وساحة الصدرين في النجف والناصرية والبصرة، مرددين هتافات تطالب الطبقة الحاكمة بالرحيل.

وأقامت قوات الأمن الجدران المضادة للتفجيرات على جسر يؤدي إلى القصر الرئاسي في المنطقة الخضراء شديدة التحصين، وهي مركز الحكومة وسط بغداد. وانسحب المتظاهرون من جسر الأحرار وساحة الوثبة.

وتصاعدت دعوات للإضراب العام اليوم الأحد، بسبب عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين بشأن الإصلاحات والتغيير.ودعا الناشط البارز في محافظة ذي قار، علاء الركابي، متظاهري ساحة التحرير في بغداد لتصعيد احتجاجهم سلمياً، والتظاهر أمام السفارات الأجنبية، ومطالبة بعثاتها بعدم التعامل مع الحكومة والأحزاب التي وصفها بالمجرمة.

وذكر بيان للتيار الصدري، أنه «حسب توجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر»،تم تسليم قواطع المسؤولية في ساحة التحرير من قبل (القبعات الزرقاء) إلى القوات الأمنية،مساء الجمعة.