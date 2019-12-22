تبون يُعيّـن مدير حملته الانتخابية أميناً عاماً للرئاسة الجزائرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعيين أمين حملته الانتخابية أميناً عاماً لمؤسسة الرئاسة. وأصدرت الرئاسة الجزائرية، مساء أمس السبت، بياناً مقتضباً أعلنت فيه أن «رئيس الجمهورية عيّن محمد الأمين مساعيد أميناً لرئاسة الجمهورية، كما عيّن أيضاً نور الدين عيادي مديراً لديوان رئاسة الجمهورية».

ويظهر من تعيين محمد الأمين مساعيد في منصب أمين عام الرئاسة الجزائرية، أن عبد المجيد تبون حافظ على التقليد الذي سار عليه عبد العزيز بوتفليقة في تكليف مدير حملته الانتخابية بمنصب رفيع في «قصر المرادية» الجمهوري.

وسبق للرئيس الجزائري المستقيل أن قرر تعيين علي بن فليس مدير حملته الانتخابية في أول انتخابات رئاسية ترشح فيها في أبريل/نيسان 1999 في منصب مدير ديوان الرئاسة.

ويعد الأمين العام الجديد للرئاسة الجزائرية أكثر الشخصيات التي تولت منصب مدير ديوان في الحكومة، منذ عهد الرئيس الأسبق اليامين زروال (1994 1999) حتى إنه يوصف ب«الصندوق الأسود للحكومات الجزائرية».

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وبدأت رحلة مساعيد في منصب مدير ديوان الحكومة منذ عهد رئيس الوزراء الجزائري الأسبق مقداد سيفي (1994-1995)، كما شغل المنصب ذاته في بعض الحكومات التي شكلها رئيسا الوزراء الأسبقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال المحكوم عليهما ب15 و12 سنة سجناً نافذاً في قضايا فساد.

أما نور الدين عيادي فهو ثاني شخصية دبلوماسية يُعيّنها الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون في أحد أهم المناصب في الدولة الجزائرية، بعد تكليفه الخميس الماضي، وزير الخارجية صبري بوقادوم برئاسة الحكومة مؤقتاً.

وبات اليوم «الرقم الثاني» في الرئاسة الجزائرية، بعد تعيينه مديراً لديوان رئيس الجمهورية، وهو من الشخصيات الجزائرية التي تخرجت في المدرسة الوطنية للإدارة عام 1983. وكان عيادي من الشخصيات الدبلوماسية الجزائرية التي شاركت في مسار الحوار الشامل والسلم والمصالحة لحل الأزمة في جمهورية مالي منذ يونيو 2014.

من جانب آخر، أكدت اللجنة الجزائرية من أجل إطلاق سراح معتقلي الرأي، اعتقال فنان معروف على خلفية مواقفه المناوئة لخطة قيادة أركان الجيش لحل الأزمة في البلاد. وقالت اللجنة في بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الفنان عبد القادر جريو سيمثل أمام وكيل الجمهورية اليوم الأحد. وتضم اللجنة الجزائرية من أجل إطلاق سراح المعتقلين، عدداً من النشطاء في مجال حقوق الإنسان والصحفيين والحقوقيين، وهي لجنة غير حكومية جرى تشكيلها مع تزايد الاعتقالات بعد انطلاق حراك 22 فبراير.

ودق نشطاء سياسيون وصحفيون ناقوس الخطر باعتقال جريو باعتباره الفنان الأول الذي يتم القبض عليه في عهد الرئيس الجديد، حيث قال الصحفي محمد علال «اعتقال جريو مؤشر خطر»، في حين وصفته الصحفية آسيا شلابي ب«التجاوز في حق فنان ملتزم». (وكالات)