شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تتعهد بدعم الاقتصاد الفلسطيني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزير الدولة الياباني، ونائب وزير الخارجية سوزوكي كيسكو، دعم بلاده المستمر للاقتصاد الفلسطيني، والمضي قدماً في إنجاز المشروع الصناعي الزراعي في مدينة أريحا، الذي يعكس الشراكة والصداقة بين البلدين. جاء ذلك خلال جولة ميدانية للوزير الياباني في مدينة أريحا الصناعية الزراعية، أمس، برفقة وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي. وشدد الوزير الياباني على ضرورة تضافر الجهود إقليمياً؛ لزيادة النجاح القائم، وتحقيق المزيد من التشغيل للأيدي العاملة في فلسطين. (معا)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تتعهد بدعم الاقتصاد الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.