التعاون الإسلامي: مكتب البرازيل التجاري بالقدس يضر بالعلاقات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دانت منظمة التعاون الإسلامي افتتاح البرازيل لمكتب تجاري في القدس المحتلة، معتبرة أنه يتناقض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، ويضر علاقات برازيليا مع أعضاء المنظمة.

وقالت: إن الخطوة البرازيلية تتناقض مع القرار رقم (478) الذي ينص على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحبها من المدينة المقدسة. وأعربت المنظمة عن أسفها البالغ لقيام الحكومة البرازيلية بتغيير موقفها التاريخي الملتزم بالقانون الدولي والمساند للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ودعت المنظمة الإسلامية، البرازيل للتراجع عن الخطوة التي تشكل انحيازاً للاحتلال «الإسرائيلي»، ودعماً لسياساته غير القانونية.

وكشف عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، طلال أبو ظريفة، وجود توجه لأن تكون مسيرات العودة عام 2020 شهرية، وفي المناسبات الوطنية. وقال أبو ظريفة وهو عضو في المكتب السياسي ل«لجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»: «إن اقتراب مسيرات العودة من إنهاء عامها الثاني يتطلب في إطار هيئتها الوطنية العليا تقييماً شاملاً يتناول شكل انعقادها، والأهداف المباشرة والاستراتيجية لها؛ للبناء على ما تحقق من إنجازات»، حسب «العين الإخبارية».

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وكانت مسيرات العودة قد انطلقت في قطاع غزة في ذكرى يوم الأرض 30 مارس/‏‏‏‏آذار عام 2017؛ بهدف إعادة الضوء لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف: «هناك مقترحات متعددة حول آلية الانعقاد لمسيرات العودة؛ ومن بينها مقترح الانعقاد الشهري وفي المناسبات الوطنية».

وأشار إلى أنه سيجري إقرار التوجهات وآليات العمل والأدوات الضرورية لمسيرات العودة؛ من أجل الارتقاء بها؛ وتفعيل المشاركة الجماهيرية؛ لضمان تواصلها واستمرارها كفعل كفاحي جماهيري في إطار مواجهة الاحتلال والحصار.

(وكالات)