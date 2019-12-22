الحرائق المستعرة خطر «كارثي» يهدد أستراليا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتخوف السلطات الأسترالية، من مخاطر كارثية، جراء حرائق الغابات المستعرة، والتي خرجت عن نطاق السيطرة، بأربع ولايات في البلاد، حيث يكافح آلاف الإطفائيين لإخمادها، وسط ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة، قد تصل إلى 50 درجة، وجفاف حاد مستمر منذ أشهر.

وفرضت حالة الطوارئ في نيو ساوث ويلز، أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان، للأسبوع الثاني بسبب حرائق الغابات «الكارثية»، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية في ضواحي سيدني.

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وأغلقت عشرات الطرق، ونشر 10 آلاف من عناصر الشرطة، وخدمات الطوارئ ورجال الإسعاف والإطفاء، أمس، و«ربما تكون هذه أكبر عملية نشر لعناصر خدمات الطوارئ في نيو ساوث ويلز»، حسبما قال وزير خدمات الطوارئ فيها ديفيد إليوت.

وقال إليوت للصحفيين في سيدني: «إنهم هناك، قبل أربعة أيام من «الكريسماس» للحفاظ على سلامة الأسر. أعتقد أنه من المناسب أن يتعامل معهم سكان الولاية بصبر وبتعقل». وحثت حكومة الولاية المصطافين، الذين يريدون مغادرة سيدني على البقاء 24 ساعة على الأقل، حيث إن أجزاء من طريقي «هيوم هاي واي» و«بريسيس هاي واي»، اللذين يربطان سيدني بالمدن الجنوبية، مثل كانبرا وملبورن، مغلقة.

وأغلقت بعض خطوط القطارات من سيدني إلى جنوب وغربي البلاد بشكل مؤقت. (د.ب.أ)