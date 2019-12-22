«الجنائية» تكسر حصانة «إسرائيل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يمثل إعلان المدعية العامة ل«المحكمة الجنائية الدولية»، عن فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، انتصاراً فلسطينياً كاسحاً، كما يمثل مرحلة مفصلية في تاريخ الصراع الممتد منذ عقود؛ إذ إنه وللمرة الأولى تُقدم المحكمة على «كسر المحظور»، وتشرع بمحاسبة مجرمي الحرب «الإسرائيليين»، بعدما بنت قرارها على معطيات ملموسة، تدين الاحتلال في أكثر من اتجاه، سواء بعمليات القتل اليومي، أو من خلال سرقة الأراضي وإقامة المستوطنات عليها، وغيرها.

«إسرائيل» وحليفتها الولايات المتحدة، حاولتا، التقليل من شأن هذه الخطوة، باعتبار أن المحكمة الجنائية ليس لها اختصاص العمل، ولا تملك الصلاحية اللازمة؛ من أجل ذلك في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنه يمكنها فقط العمل داخل دول ذات سيادة يمكنها منح الصلاحية؛ للقيام بمهامها، وأن السلطة الفلسطينية لا تعد جهة ذات سيادة، ولا تفي بشروط وجود دولة، وفقاً للقانون الدولي، إلا أن القرار بحد ذاته يمثل صفعة دولية ل«إسرائيل»، وخسارة أخرى أضيفت إلى سجلها مؤخراً؛ بعد القرار الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات وتمييزها، وتجديد تفويض وكالة «أونروا» لثلاث سنوات، وهذا يؤشر إلى أن العالم بدأ يشعر بالضيق من تجاوزات «إسرائيل» اللامحدودة للقانون الدولي؛ لذا بدأ يزيل عنها الحصانة؛ لمحاسبتها، وإنزال العقاب بها.

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ويقول الخبير في القانون الدولي ومدير مركز «الميزان لحقوق الإنسان» في غزة عصام يونس: إن قرار المدعية العامة للجنائية «إنجاز كبير؛ لكنه يتطلب الكثير من العمل والحذر». وأضاف: «يجب على الفلسطينيين البدء بالعمل المهني القانوني؛ تحضيراً لمداولات الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية حول الولاية الجغرافية».

ويقول الخبير الفلسطيني في شؤون الأمم المتحدة باسم الخالدي: إن «إسرائيل» بدعم من واشنطن ستحاول تصوير خطوات الجنائية الدولية على أنها موضوع سياسي، ومعاد للسامية. ويضيف: «لهذا على الطرف الفلسطيني والعربي الاستمرار في التركيز على أن قرار الجنائية الدولية هو قرار قانوني متعلق بالاحتلال وجرائمه، وأن فلسطين قضية وطنية حقوقية تنسجم مع القانون الدولي».

ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر مخيمر أبو سعدة: إن قرار الجنائية «مهم ويدشن مرحلة مفصلية في تاريخ الصراع». ويلفت إلى أن تحقيق الجنائية سيواجه تحديات كبيرة؛ منها ما يتعلق بتشكيك «إسرائيل» بمكانة السلطة الفلسطينية كدولة لها سيادة، ومنها كذلك إثبات ولاية المحكمة الدولية على الأراضي الفلسطينية. وتوجد ملفات عدة يمكن للفلسطينيين طرحها أمام العدالة الدولية؛ لإدانة «إسرائيل»؛ مثل: التوسع الاستيطاني؛ وهدم المنازل؛ وطرد الفلسطينيين؛ والتعذيب في السجون، فضلاً عن الجرائم ضد المدنيين، بحسب أبو سعدة، فيما يرى المحلل السياسي مصطفى إبراهيم أن قرار الجنائية الدولية «ليس بحاجة للترحيب والتصفيق والحديث عن الانتصارات؛ بل العمل الجاد على طريق نيل الحرية والعدالة».