أبوظبي على عرش مونديال زوارق الفورمولا 1

توج الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية فريق أبوظبي بطلاً لمونديال الزوارق السريعة الفورمولا1 في ختام أسبوع الشارقة للبطولات العالمية، عصر أمس، والذي احتضنته بحيرة خالد على مدار الأسبوع الماضي.

وشارك في مراسم تكريم أبطال العالم للفورمولا1 وسباق جائزة الشارقة الكبرى للزوارق السريعة للفورمولا1 و4 خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة رئيس اللجنة المنظمة للحدث وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية وحريز المر بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وعيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي وعدد كبير من الضيوف ومسؤولي الرياضات البحرية على المستوى الدولي والمحلي.

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وشهد السباق قمة الإثارة والندية وتابعته جماهير غفيرة ملأت كورنيش الشارقة وضم 18 زورقاً نجح منها 9 زوارق فقط في الوصول الى خط النهاية فيما خرجت 9 زوارق من منافسات السباق بسبب الأعطال. وأسفر سباق جائزة الشارقة الكبرى على فوز السويدي اندرسون جونز بالمركز الاول محققاً الفوز بكأس الشارقة، تلاه سائق فريق أبوظبي شان تورينتي، ثم البولندي بارتيك مارزيلي، فيما حل سائق فريق أبوظبي المواطن المخضرم ثاني القمزي في المركز الرابع، وجاء سائق فريق الشارقة الفنلندي سامي سيليو في المركز الخامس.

وفي بطولة العالم لهذا الموسم حل سائق فريق أبوظبي شان تورينتي في المركز الأول، تلاه السويدي أندرسون جونز في المركز الثاني، ثم المتسابقة النرويجية مارتي ستروموي.

كما تم تكريم أبطال جائزة الشارقة لزوارق الفورمولا 4 .من جانب آخر حرصت اللجنة المنظمة للتظاهرة البحرية الكبيرة برئاسة خالد بن جاسم المدفع على تكريم الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان تقديراً لحضوره وتشريفه منافسات اليوم الختامي للحدث وتكريم الأبطال.