شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عالي المستوى من «الأمن السيبراني».. ثغرة خطيرة في «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني اليوم السبت تحذيرا أمنيا عالي المستوى بشأن تحديث جديد لموقع التغريدات “تويتر”.
وقال المركز، في بيان، إن شركة “تويتر” أصدرت تحديثاً لمستخدمي نظام “أندرويد” لمعالجة ثغرة في التطبيق، تتمثل في قيام المهاجم بالتحكم بالحساب والوصول والاطلاع على بياناته مثل التغريدات المحمية وتحديد المواقع والرسائل الخاصة.
ونصح المركز مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام “أندرويد” لتحديث التطبيق فوراً من خلال متجر “جوجل بلاي” أو عبر اتباع الرابط التالي (اضغط هنا).
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