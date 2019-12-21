دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تخطط لإطلاق 10 إصدارات 5G خلال عام 2020 المقبل ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت شركة شاومي خلال فعاليات مؤتمر عقد مؤخراً في الصين على خططها لإطلاق أكثر من 10 إصدارات جديدة من الهواتف الذكية التي تأتي بميزة دعم تقنية 5G.

يتوسع عمالقة تصنيع الهاتف بالإصدارات المميزة بدعم شبكات الجيل الخامس بشكل أكبر خلال العام المقبل، وتخطط شركة شاومي بشكل خاص للتوسع بتقنية 5G في العديد من الأجهزة القادمة.

أكد Hong Wei خلال مؤتمر بكين على دور الشركة في تطوير الهواتف الذكية، والأجهزة الذكية التي ترتكز على الإتصال عبر الإنترنت، إلى جانب المنصات التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي، كما أشار إلى أن الشركة تتجه خلال 5 سنوات المقبلة للتركيز على تطوير الأجهزة الذكية وأجهزة البيت الذكي في نفس الوقت.

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ويعود إهتمام شركة شاومي بتطوير الأجهزة التي تدعم الإتصال بتقنية 5G منذ عام 2015، ومن ثم بدأت الشركة في 2017 الإتجاه إلى تطوير الهواتف الذكية التي تدعم الإتصال بشبكات 5G، ومن ثم قدمت هاتفها الأول في 2019، حيث جاء هاتف Mi 9 Pro 5G، ومن ثم قدمت هاتف Mi MIX Alpha.

كما أكدت شركة شاومي على أن الأجهزة التي تتصل بمنصة AIoT ستصل إلى 50 مليار جهاز، كما أشار Hong Wei إلى أن منصة AIoT مع تقنية 5G ستعمل على نقل الأجهزة الذكية والشبكات إلى مستوى جديد مع سرعة فائقة في إتصال الأجهزة الذكية التي تعتمد على الإنترنت.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تخطط لإطلاق 10 إصدارات 5G خلال عام 2020 المقبل ظهر على التقنية بلا حدود.