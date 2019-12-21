دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف P40 Pro يأتي بكاميرة periscope telephoto تدعم تكبير بصري حتى 10 مرات ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت أحدث التسريبات على خطط هواوي لدعم هاتف هواوي القادم P40 Pro بكاميرة periscope telephoto تدعم التكبير البصري حتى 10 مرات.

يتنافس عمالقة تصنيع الهاتف في النصف الأول من عام 2020 مع الإصدارات الرائدة التي تنطلق إلى الأسواق بمميزات وتصميم جديد، حيث تستعد شركة هواوي لإطلاق سلسلة هواتف P40 في بداية العام المقبل، كما تقدم العملاق الكوري سلسلة هواتف Galaxy S11 خلال شهر فبراير.

تتفق الشركات المصنعة للهواتف الذكية في بعض مواصفات إصدارات العام المقبل، بشكل خاص في تصميم الجهة الخلفية للهواتف، كما أشارت التسريبات مؤخراً إلى أن سلسلة هواتف Galaxy S11 تأتي بميزة دعم تكبير بصري حتى 5 مرات في كاميرة periscope telephoto.

وفي تقرير نشر اليوم من المحلل Ming-Chi Kuo، أكد على أن هاتف P40 Pro المرتقب من هواوي سيأتي بكاميرة periscope telephoto تدعم تكبير بصري حتى 10 مرات، حيث يتم تنفيذ ميزة التكبير عن طريق عدسات prism واثنان من المرايا في الكاميرة، بينما جاء هاتف P30 Pro بعدسات prism فقط.

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ومن المقرر أن تدعم كاميرة هاتف P40 Pro تكبير بصري حتى 10 مرات مع إنتاج صور بدقة 8 ميجا بيكسل، كما تأتي الكاميرة بفتحة عدسات f/4.0.

من جانب أخر يضم هاتف P40 عدسات periscope telephoto مع تكبير بصري حتى 5 مرات فقط، وهي نفس الميزة المقدمة من سامسونج في هواتف Galaxy S11 العام المقبل، لذا تتنافس كلا الشركتين في تطوير الكاميرة التي تنتج دقة أعلى عند تكبير الصور.

المصدر

هذا الموضوع هاتف P40 Pro يأتي بكاميرة periscope telephoto تدعم تكبير بصري حتى 10 مرات ظهر على التقنية بلا حدود.