دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تحديث تطبيق ترجمة جوجل يدعم الآن 10 لغات جديدة في الترجمة خارج نطاق الإنترنت ظهر على التقنية بلا حدود.

دفعت عملاق البحث بتحديث جديد لتطبيق ترجمة جوجل تقدم من خلاله الدعم للترجمة خارج نطاق الإنترنت لعدد 10 لغات جديدة من بينها اللغة العربية.

وصل عدد اللغات التي تدعم ميزة الترجمة خارج نطاق الإنترنت في تطبيق ترجمة جوجل إلى 59 لغة، بعد أن أضافت جوجل عدد 10 لغات جديدة، كما تم دعم آداء أفضل للترجمة خارج نطاق الإنترنت بنسبة 12%.

تشمل اللغات الجديدة التي تدعمها ميزة الترجمة خارج نطاق الإنترنت الآن كلاً من العربية، البنغالية، الغوجاراتية، الكانادا، المهاراتية، التاميل، التيلجو والأردية، حيث تم تحسين آداء الترجمة لتكون أكثر دقة بشكل عام بنسبة 12%.

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كما حصلت بعض اللغات على تحسينات أكثر كفاءة في ترجمة الكلمات والعبارات بنسبة 20% مع تحسينات في إستخدام القواعد، وتشمل اللغات التي تم تحسينها كلاً من اليابانية، الكورية، التايلاندية، البولندية إلى جانب اللغة الهندية.

ويمكن للمستخدمين الحصول على التحسينات الجديدة في تطبيق ترجمة جوجل من خلال الترقية إلى الإصدار الجديد من التطبيق، كما يمكن للمستخدمين تحميل اللغة المطلوبة عن طريق السهم الذي يظهر إلى جانب اللغة.

المصدر

هذا الموضوع تحديث تطبيق ترجمة جوجل يدعم الآن 10 لغات جديدة في الترجمة خارج نطاق الإنترنت ظهر على التقنية بلا حدود.