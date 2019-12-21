هذا الموضوع ابل تسجل أعلى نسبة أرباح بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.
كشف تقرير جديد نشر عبر Counterpoint عن تسجيل شركة ابل لأعلى الأرباح في مبيعات الهواتف الذكية عالمياً، حيث إستحوذت الشركة على 66% من إجمالي أرباح مبيعات الهواتف الذكية في الأسواق العالمية في الربع الثالث من 2019.
إنخفضت أرباح الهواتف الذكية في الأسواق العالمية خلال الربع الثالث من 2019 بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي، حيث وصلت أرباح الهواتف الذكية في الأسواق العالمية إلى 12 مليار دولار، إلا أن ابل إستحوذت على الحصة الأكبر من الأرباح.
انخفض عدد الوحدات المباعة من الهواتف الذكية في الأسواق العالمية خلال الربع الثالث من 2019، حيث تشير التوقعات إلى أن السبب الرئيسي في إنخفاض المبيعات يعود إلى ترقب المستخدمين إنطلاق إصدارات 5G لإستبدال الإصدارات الحالية.
وفي تقرير Counterpoint الذي نشر مؤخراً كشف عن تفوق شركة ابل على الشركات المنافسة في مبيعات وأرباح الهواتف الذكية، ففي الوقت الذي سيطرت الشركات المنافسة على حصة الثلث من إجمالي أرباح هذا الربع، إستطاعت ابل السيطرة على النسبة الأكبر.
كما جاءت شركة سامسونج في المرتبة الثانية في تقرير Counterpoint، حيث سيطرت على حصة 17% من أرباح الهواتف الذكية، أيضاً إستطاعت العملاق الكوري أن تحقق أرباح جيدة خلال هذا الربع من مبيعات سلسلة هواتف Galaxy A و Galaxy Note 10.
ويؤكد التقرير على أن إرتفاع حصة ابل من أرباح الهواتف الذكية يعود إلى خفض مستوى تسعير الإصدارات الرئيسية من هواتف iPhone 11 هذا العام، وهو السبب في زيادة المنافسة مع الشركات الصينية التي تعتمد على هوامش الأرباح المنخفضة غالياً.
المصدر
هذا الموضوع ابل تسجل أعلى نسبة أرباح بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.
كانت هذه تفاصيل خبر ابل تسجل أعلى نسبة أرباح بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.