نتنياهو: المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطة للتحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية ووصف ذلك بأنه ”يوم أسود للحقيقة والعدالة.

وأضاف نتنياهو في بيان: «ليس للمحكمة ولاية قضائية في هذه القضية. المحكمة لها سلطة فقط لنظر الالتماسات التي تقدمها دول ذات سيادة. لكن لا وجود لدولة فلسطينية».

وكانت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قالت في وقت سابق إنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين.