مقتل 4 عناصر أمن ومسلح لـ"داعش" في مواجهات شمالي العراق

العراق / عامر الحساني / الخليج 365

أفاد مصدر أمني بمقتل 4 عناصر أمن ومسلح لتنظيم "داعش" الإرهابي، السبت، في مواجهات بين الجانبين بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وقال النقيب في شرطة صلاح الدين خليل السامرائي للأناضول، إن "مجموعة من مسلحي داعش هاجمت قوات الأمن التي تحرس منشآت نفطية في منطقة السحل بناحية الصينية شمالي صلاح الدين".

وأضاف السامرائي أن "مواجهات اندلعت بين الجانبين على مدى ساعة، أوقعت 4 قتلى في صفوف قوات الأمن العراقية المعروفة باسم شرطة النفط، فيما قتل أحد مسلحي داعش".

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وأردف السامرائي، بأن تعزيزات أمنية وصلت إلى مكان الهجوم، بعد أن لاذ المهاجمون بالفرار. مشيرا إلى أن الهجمات الخاطفة لمسلحي التنظيم بدأت ترهق أفراد الأمن في صلاح الدين.

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش" خلال الأسابيع الأخيرة وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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