حماس: إسرائيل تنتهك حقوق مسيحيي غزة في ممارسة شعائرهم الدينية

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

قالت حركة "حماس"، السبت، إن استمرار إسرائيل حرمان المسيحيين في قطاع غزة من الاحتفال بأعياد الميلاد بمدينتي القدس وبيت لحم، "يمثل انتهاكا صارخا لحقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية".

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "هذا السلوك من الاحتلال الإسرائيلي يخالف كل الأعراف والقوانين الإنسانية".

وأضاف: "الاحتلال يتمرد على القانون الدولي الذي يكفل للإنسان حرية الوصول إلى دور العبادة".

ولفت إلى أن "تمرد الاحتلال على القوانين والمؤسسات الدولية، يتطلب موقفا دوليا جادا لمعاقبته على جرائمه بحق كل مكونات شعبنا، وعلى سلوكه العنصري المتواصل".

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والأسبوع الماضي، قررت إسرائيل منع المسيحيين في قطاع غزة من المشاركة في احتفالات الميلاد في القدس وبيت لحم، بسبب معارضة جهاز الأمن العام (الشاباك) لإجراء هذه الزيارات.

واتخذت إسرائيل العام الماضي قرارا مشابها ثم تراجعت عنه في اللحظات الأخيرة بعد تدخلات دولية.

وتحاصر إسرائيل أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، منذ صيف 2006، حين فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية.

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