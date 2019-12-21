بدء تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر خلال أيام

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

- حسب بيان للخارجية الإسرائيلية تم توقيع التصاريح اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي الذي سيتدفق من حقل ليفياثان إلى مصر في الأيام المقبلة.

- لم يصدر عن القاهرة أي تأكيد أو نفي بخصوص ذلك، غير أنها عادة ما تنفي عقد صفقات لاستيراد الغاز، وتقول إنها استكفت ذاتيا.

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء السبت، إنه من المقرر أن تبدأ إسرائيل في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك في بيان نشرته صفحة إسرائيل بالعربية (تابعة للخارجية) على "فيسبوك".

وقالت الوزارة "وقع وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز على التصاريح اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر".

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وأضافت "الغاز الطبيعي الإسرائيلي، الذي سيبدأ بالتدفق من حقل ليفياثان في إسرائيل إلى مصر في الأيام المقبلة، مخصص للاستخدام في السوق المحلي المصري".

وفي 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، صادق شتاينتس، على بدء تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.

ولم يصدر عن القاهرة أي تأكيد أو نفي بخصوص ذلك، غير أنها عادة ما تنفي عقد صفقات لاستيراد الغاز، وتقول إنها استكفت ذاتيا.

وتفيد تقارير صحفية أن شركات بمصر هي من تستورد الغاز وتبيع بالسوق المحلي، في وقت تأمل فيه مصر أن تكون مركز طاقة إقليمي يسمح بتوريد الغاز لسوقها المحلية وتصدير الباقي.

وبموجب اتفاقيات تم إبرامها في العامين الماضيين، ستصدر إسرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.