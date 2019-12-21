استشهاد جندي تركي بـ"فيروس غرب النيل" في العراق

أنقرة/ الخليج 365

استشهد جندي تركي جراء إصابته بعدوى "فيروس غرب النيل"، شمالي العراق.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن الجندي أصيب بالفيروس جراء لسعة بعوضة، خلال مناوبة في قاعدة بعشيقة، قرب مدينة الموصل، في سبتمبر/أيلول 2018.

ولفتت إلى أن الجندي استشهد، السبت، بعدما فشلت كافة المحاولات الطبية في إنقاذه.

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ووفق منظمة الصحة العالمية، ينتقل فيروس "غرب النيل" إلى البشر عن طريق لدغات البعوض الحامل للعدوى، ويمكن أن يتسبّب في الإصابة بمرض عصبي.

غير أنه لا تظهر أي أعراض على نحو 80 بالمئة من المصابين بالعدوى، فيما يصاب البعض بالحمى والصداع والتعب والأوجاع الجسدية والغثيان والتقيؤ والطفح الجلدي في بعض الأحيان، وتورم الغدد اللمفاوية.



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