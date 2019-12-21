أنقرة/ الخليج 365
استشهد جندي تركي جراء إصابته بعدوى "فيروس غرب النيل"، شمالي العراق.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن الجندي أصيب بالفيروس جراء لسعة بعوضة، خلال مناوبة في قاعدة بعشيقة، قرب مدينة الموصل، في سبتمبر/أيلول 2018.
ولفتت إلى أن الجندي استشهد، السبت، بعدما فشلت كافة المحاولات الطبية في إنقاذه.
ووفق منظمة الصحة العالمية، ينتقل فيروس "غرب النيل" إلى البشر عن طريق لدغات البعوض الحامل للعدوى، ويمكن أن يتسبّب في الإصابة بمرض عصبي.
غير أنه لا تظهر أي أعراض على نحو 80 بالمئة من المصابين بالعدوى، فيما يصاب البعض بالحمى والصداع والتعب والأوجاع الجسدية والغثيان والتقيؤ والطفح الجلدي في بعض الأحيان، وتورم الغدد اللمفاوية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد جندي تركي بـ"فيروس غرب النيل" في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.