"حماس": واشنطن توفر غطاء لجرائم إسرائيل برفضها تحقيق "الجنايات الدولية"

غزة /محمد ماجد/ الخليج 365

اعتبرت حركة "حماس"، مساء السبت، أن رفض الولايات المتحدة، اعتزام المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في "جرائم حرب" محتملة بالأراضي الفلسطينية، "يوفر غطاء للجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين".

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان مقتضب، إن "موقف واشنطن يمثل تشجيعًا للاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني، وهو ما يحولها إلى شريكة في العدوان المتواصل على شعبنا".

والجمعة، أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وقالت "بنسودا" في بيان، نشر على موقع المحكمة الإلكتروني، إن "جميع المعايير القانونية التي ينص عليها ميثاق روما (معاهدة تأسست بموجبها المحكمة جنائية الدولية) توافرت، وتسمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية".

وتعليقا على هذه الخطوة، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تغريدة مساء الجمعة عبر تويتر: "اليوم ، أثارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تساؤلات جدية حول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع إسرائيل".

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وأضاف: "إسرائيل ليست دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية ونحن نعارض بشدة هذا التحقيق غير المبرر الذي يستهدف إسرائيل بشكل غير عادل".

غير أن "بنسودا" أكدت في بيانها، أن طلب تدخّل المحكمة جاء من جانب فلسطين، لذاك "لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق".

وأضافت: "لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة".

لكنها أشارت إلى أنها ستطلب من المحكمة، تحديد ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، كون إسرائيل ليست عضوا في المحكمة.

وفي مايو/ أيار 2018، قدمت فلسطين رسميًا، طلب إحالة لمحكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ووقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2014، على ميثاق "روما" وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، فيما وافقت الأخيرة على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من أبريل/ نيسان 2015.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.