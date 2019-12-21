نتنياهو يرحب بـ"التقارب" بين إسرائيل و"كثير من الدول العربية"

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، السبت، بما أسماه "التقارب" بين تل أبيب و"الكثير من الدول العربية".

وقال نتنياهو: "أرحب بالتقارب الذي يحدث بين إسرائيل والكثير من الدول العربية"، حسب بيان صدر عن مكتبه وتغريدة عبر تويتر.

وأضاف: "لقد آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام".

بدورها، ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على "فيسبوك" أن تصريح نتنياهو جاء تعقيبا على إشارة وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد إلى مقال يتناول فيه التحالف العربي الإسرائيلي في الشرق الأوسط.

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وفي تغريدة على تويتر، السبت، أعاد وزير الخارجية الإماراتي، نشر مقال من مجلة "سبيكتاتور" البريطانية، تطرق للتقارب العربي الإسرائيلي في الآونة الأخيرة.

وقال المقال الذي كتبه المحلل السياسي البريطاني "إد حسين": "خارطة جديدة ترسم للعقل المسلم بشأن إسرائيل، حيث أنّ الكراهية تجاهها في حالة تبدد". مشيرا إلى أنّ "تحالفا عربيا إسرائيليا يتشكل في الشرق الأوسط".

ومن بين الدول العربية، ترتبط مصر والأردن فقط بمعاهدتي سلام مع إسرائيل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها نتنياهو عن تقارب بين إسرائيل ودول عربية من دون أن يحدد أسماء تلك الدول.

وزادت وتيرة التطبيع، خلال الفترة الأخيرة، بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية واقتصادية تقيمها دول عربية، بينها الإمارات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.