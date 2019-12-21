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#ليفربول بطلا لكأس العالم للأندية

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

توج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز مساء السبت (1-0) على فلامنجو، في المباراة النهائية التي جرت على ستاد خليفة الدولي.

سجل روبرت فيرمينو، هدف ليفربول واللقاء الوحيد في الدقيقة (99).

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