شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تحذر من أضرار «البيوتين» على القلب والغدة الدرقية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن تناول البيوتين كمُكمل غذائي قد يؤثر على بعض نتائج التحاليل المخبرية، وذلك ضمن رسائلها التوعوية الصحية للمواطنين والمقيمين.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن البيوتين عنصر غذائي أساسي موجود بشكل طبيعي في بعض الأطعمة، ويتوفر على شكل مكمل غذائي ويُعرف أيضا بفيتامين B7، مشيرة إلى أنه يؤثر على نتائج التحاليل المخبرية، خصوصا تحاليل الغدة الدرقية وتحاليل أمراض القلب.

وأشارت الغذاء والدواء أن مصادر البيوتين عديدة، كـ”اللحوم والأسماك والبيض والبطاطس والسبانخ والبروكلي والمكسرات والكبد والبذور”، وفي المكملات الغذائية التي تُستخدم لصحة الشعر والبشرة والأظافر والحوامل.