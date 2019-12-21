شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. القبض على مجهول أضرم النار في منزل وسيارتي مواطن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية في محافظة جدة من إلقاء القبض على شخص أشعل النار في العداد الكهربائي لمنزل مواطن وسيارته في حي أجواد.

وناشد مواطن الجهات الأمنية للقبض على الجاني الذي حاول إشعال النار في منزله بالكامل إلا أنه لم يتمكن من تنفيذ جريمته، وذلك بعد ملاحظة المارة له وهو ينفذ جريمته.

وأوضح المواطن أن هذا الاعتداء ليس الأول، ويُعد المحاولة الثالثة للاعتداء عليه، بعد أن تعرضت مركبتان له قبل نحو أسبوعين للاحتراق.