جراح في دبي يتمكن من إجراء أخطر عملية لإزالة الورم بالمنظار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

هاجر محمد

في ما يمكن أن يكون واحدًا من أثقل الأورام الليفية في العالم التي يتم إزالتها من خلال استئصال الورم العضلي بالمنظار في العالم ، تم سحب ورم بحجم 4.7 كجم من رحم امرأة في مستشفى خاص في دبي مؤخرًا.



الورم الليفي هو ورم أو نمو غير طبيعي موجود في الرحم.

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وحسبما ذكرت صحيفة جلف نيوز قال الدكتور راجيش ديفاسي ، أخصائي أمراض النساء وجراحة المنظار الذي أجرى العملية في عيادة دبي لندن ومستشفى التخصصي ، إن العملية التي أجريت على سيدة إماراتية ، استغرقت ست ساعات. واضاف انها منذ ذلك الحين أصبحت أفضل وتتعافى بشكل جيد.

وقال الدكتور ديفاسي إن أكبر الأورام الليفية المعروفة التي تمت إزالتها من خلال استئصال الورم بالمنظار كانت حوالي "3.4 كجم - 3.5 كجم" ، وبالتالي فإن الحالة الحالية قد تكون من بين أكبرها.

"بالنظر إلى شدة الحالة ، عرض معظم الأطباء إزالة الرحم تمامًا. وإن استخدام المنظار لإزالة الورم الليفي فقط والحفاظ على الرحم بدون خطر الموت يمثل تحديًا".