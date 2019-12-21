إيران والسعودية: 10 مذكرات تفاهم بشأن الحج









اسماء السيد - نصر المجالي: أعلنت إيران عن التوقيع على 10 مذكرات تفاهم مع المملكة العربية السعودية بشأن توفير المزيد من الخدمة للحجاج الإيرانيين، وقالت إن محادثات الجانبين كانت ناجحة.

وقال رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية علي رضا رشيديان خلال اجتماع مجلس التخطيط لبعثة قائد الثورة الاسلامية الذي عقد اليوم السبت، إنه وفي ضوء الدراسات والتوقعات السابقة التي جرت بشأن الحج فقد تمكنا من انجاز محادثات ناجحة.

ونقلت وكالة فارس عن رشيديان تأكيده على أن الجانب السعودي رحب بالمقترحات المقدمة من قبل الوفد الايراني وقال، انه فضلا عن مذكرة التفاهم حول عدد الحجاج لموسم الحج القادم فقد تم ابرام مذكرات التفاهم اللازمة بالشؤون ذات الصلة في السعودية.

واضاف، انه نظرا لطلبات الايرانيين المقيمين خارج البلاد فقد طرحنا خلال المحادثات موضوع تخصيص حصة للحجاج الايرانيين في الخارج وطلبنا في رسالة رسمية زيادة الحصة بمقدار الفي شخص.

نقل الحجاج

واوضح رشيديان بان محور المحادثات تضمن الاستفادة من طاقات شركتي "ماهان" و"قشم اير" للطيران الايرانيتين للعمل الى جانب شركة الخطوط الجوية الايرانية "هما" لنقل الحجاج وخفض زمن اقامتهم، حيث تم تقديم طلب رسمي بهذا الصدد للجانب السعودي.

واضاف، انه في ضوء الحجم المكثف من رحلات الطيران للحجاج في مطاري جدة والمدينة المنورة فقد اقترحنا الاستفادة من امكانيات مطار الطائف ايضا.

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رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية علي رضا رشيديان

وصرح بانه تقرر ان يتم اصدار تأشيرات الدخول للحجاج الايرانيين الكترونيا كما في العام الماضي، وقال انه وفي مجال القضايا التنفيذية لحج الموسم القادم وفي ضوء دراسة نقاط الضعف في إطار اللجان التخصصية العشرين فقد جرت المحادثات مع المؤسسات التابعة لوزارة الحج السعودية وتم ابرام 10 مذكرات تفاهم عامة في سياق خدمة الحجاج الايرانيين وتوفير مستلزمات الراحة لهم.

العمرة المفردة

وفيما يتعلق بالعمرة المفردة، قال رشيديان ان استئناف العمرة المفردة رهن بحل القضايا الدعم القنصلي للمعتمرين الايرانيين "والتي تعد من المبادئ الجادة لصون عزة وكرامة وامن حجاج بلادنا".

واضاف، انه خلال المحادثات التي جرت على مرحلتين مع وزير الحج السعودي بشأن استئناف العمرة اعلن الجانب السعودي استعداده بشان القضايا التنفيذية ودعا للبدء بأنشطة الاقسام التنفيذية ومن ضمنها السكن والنقل والغذاء والتموين.

وتابع رشيديان، انه نظرا لحساسيتنا في موضوع "صون عزة وكرامة وامن الحجاج الايرانيين وتقديم الدعم القنصلي اللازم لهم فقد تمت متابعة موضوع تدشين قنصلية ايرانية او مكتب رعاية المصالح الايرانية لتقديم الدعم اللازم للحجاج المعتمرين الايرانيين كشرط اساسي ومبدئي لاستئناف العمرة".