مقتل مدني وإصابة 4 بتفجير عبوتين ناسفتين في بغداد

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

قُتل مدني وأصيب 4 آخرون، السبت، بتفجير عبوتين ناسفتين في حادثين منفصلين بالعاصمة العراقية بغداد، بحسب مصدر أمني.

وقال الملازم أول في شرطة بغداد أحمد الحيدري، للأناضول، إن "عبوة ناسفة مثبتة بدراجة نارية واقفة إلى جانب الطريق انفجرت في منطقة البياع جنوبي بغداد، ما أدى لمقتل مدني وإصابة آخر بجروح".

وذكر الحيدري، أن انفجاراً مماثلاً وقع في منطقة الشعلة شمالي العاصمة، وتسبب بإصابة 3 مدنيين بجروح.

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ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين على الفور، لكن مسؤولي الأمن بالعراق يتهمون تنظيم "داعش" الإرهابي عادة بالوقوف وراء هكذا هجمات.

وكان العراق قد أعلن عام 2017 الانتصار على "داعش" باستعادة كامل أراضيه من قبضة التنظيم، والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد اجتاحها "داعش" صيف 2014.

لكن التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة في أرجاء البلاد وتشن هجمات بين فترات متباينة على طريقة حرب العصابات التي كانت تتبعها قبل 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.