إزمير/ الخليج 365
أنقذت فرق خفر السواحل التركية، 24 مهاجرا غير نظامي بعدما انجرف قاربهم في البحر، قبالة سواحل ولاية إزمير.
وعقب تلقيها نداء استغاثة، السبت، هرعت الفرق لإنقاذ المهاجرين، الذين انجرف قاربهم المطاطي، جراء خلل في المحرك، قبالة قضاء جشمه بإزمير غربي تركيا.
وتمكنت الفرق من إيقاف القارب، وإنقاذ 24 مهاجرا بينهم نساء وأطفال.
تبين أن 21 من المهاجرين يحملون الجنسية السورية، والثلاثة الآخرون فلسطينيون. وجرى إحالتهم إلى مديرية الهجرة في إزمير، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر خفر السواحل التركي ينقذ 24 مهاجرا قبالة إزمير غربي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.