خفر السواحل التركي ينقذ 24 مهاجرا قبالة إزمير غربي البلاد

إزمير/ الخليج 365

أنقذت فرق خفر السواحل التركية، 24 مهاجرا غير نظامي بعدما انجرف قاربهم في البحر، قبالة سواحل ولاية إزمير.

وعقب تلقيها نداء استغاثة، السبت، هرعت الفرق لإنقاذ المهاجرين، الذين انجرف قاربهم المطاطي، جراء خلل في المحرك، قبالة قضاء جشمه بإزمير غربي تركيا.

وتمكنت الفرق من إيقاف القارب، وإنقاذ 24 مهاجرا بينهم نساء وأطفال.

تبين أن 21 من المهاجرين يحملون الجنسية السورية، والثلاثة الآخرون فلسطينيون. وجرى إحالتهم إلى مديرية الهجرة في إزمير، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.