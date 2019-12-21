نتنياهو يرحب بـ"التقارب" بين إسرائيل و"الكثير من الدول العربية"

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، السبت، بما أسماه "التقارب" بين تل أبيب و"الكثير من الدول العربية".

وقال نتنياهو: "أرحب بالتقارب الذي يحدث بين إسرائيل والكثير من الدول العربية"، بحسب بيان صدر عن مكتبه وتغريدة عبر حسابه بـ"تويتر".

وأضاف: "لقد آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام".

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ومن بين الدول العربية، ترتبط مصر والأردن فقط بمعاهدتي سلام مع إسرائيل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها نتنياهو عن تقارب بين إسرائيل ودول عربية من دون أن يحدد أسماء تلك الدول.

وزادت وتيرة التطبيع، خلال الفترة الأخيرة، بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية واقتصادية تقيمها دول عربية، بينها الإمارات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.