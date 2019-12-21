مصر.. استنفار أمني قبيل احتفالات أعياد الميلاد

القاهرة/ الخليج 365

أعلنت السلطات المصرية، السبت، استنفارا أمنيا مكثفا، استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.

وحسب بيان وزارة الداخلية، "كثفت أجهزة الأمن بمختلف المحافظات (27 محافظة)، انتشارها بالمحاور المرورية، والمنشآت الحيوية والهامة، ودور العبادة، لتأمين احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف البيان "تتضمن الإجراءات والخطط الأمنية الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، وتكثيف انتشار الارتكازات المسلحة بكل المحاور المرورية، والمناطق المهمة والحيوية، والطرق والميادين، ودور العبادة".

Advertisements

وخلال السنوات الماضية، تكررت حوادث الاعتداء على الكنائس بالتزامن مع احتفالات أعياد مسيحية.

وكان أكبر تلك الحوادث من حيث عدد الضحايا، استهداف كنيسة مجاورة لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في حي العباسية (شرقي القاهرة)، والذي أسفر عن سقوط 29 قتيلا، بينهم منفذ العملية، بخلاف عشرات الإصابات في ديسمبر/كانون أول 2016.

فيما شهدت كنيستان شمالي مصر، تفجيرين أسفرا عن وقوع 44 قتيلا وأكثر من 126 جريحا، بالتزامن مع احتفالات ختام الصوم الكبير، في أبريل/نيسان 2017.

ويحتفل المسيحيون، بعيد الميلاد في 25 ديسمبر/ كانون أول الجاري، لطوائف بينها الكاثوليكية، و7 يناير/ كانون الثاني لطوائف بينها الأرثوذكسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.